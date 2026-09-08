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Buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer visto por última vez este lunes en Torrejón de Ardoz

Roberto Fernández, un hombre de 84 años diagnosticado con Alzheimer, permanece en paradero desconocido desde la mañana del lunes tras ser visto por última vez en la calle Virgen del Pilar

Familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de este lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de este lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz. / IMAGEN APORTADA POR LA FAMILIA

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EP

Madrid

Familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de este lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz.

En concreto, según datos facilitados por la familia, el hombre, identificado como Roberto Fernández, fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del lunes en la zona de calle Virgen del Pilar del municipio.

Familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de este lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de este lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz. / IMAGEN APORTADA POR LA FAMILIA

El hombre, que padece Alzheimer en fase 2 y en los últimos días se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual, según la familia, salió del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

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La familia ha presentado una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz. Asimismo, han solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

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