SUCESOS EN LA COMUNIDAD
'Barra libre' en un hipermercado de Collado Villalba: detenido un trabajador por robar más de 1.400 botellas de alcohol
La Guardia Civil arresta al responsable de turno del almacén y a tres supuestos receptadores tras un robo valorado en más de 17.800 euros
Javier Martínez Candela
La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a cuatro personas, entre ellas el responsable de turno del almacén de un hipermercado, acusadas de sustraer 1.422 botellas de alcohol y otras bebidas por un valor superior a los 17.800 euros.
La investigación comenzó a finales de julio después de que el responsable legal del establecimiento denunciara la desaparición de cientos de botellas del interior del almacén. Tras analizar la información recopilada, los agentes centraron sus sospechas en uno de los trabajadores encargados de gestionar los pedidos. Según la investigación, el empleado aprovechaba su puesto como responsable de almacén para preparar pedidos destinados supuestamente a particulares y extraía los productos por zonas distintas a las habituales de salida de mercancía. Posteriormente, realizaba las transacciones mediante pagos en efectivo, sin que constara ninguna facturación por parte del hipermercado.
Los investigadores determinaron que el trabajador contaba presuntamente con la colaboración de otras personas encargadas de recibir las botellas sustraídas. Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención del principal investigado y de tres supuestos receptadores.
Durante la operación, los agentes recuperaron mercancía valorada en unos 11.000 euros, además de intervenir un vehículo y dos furgonetas que presuntamente eran utilizadas para transportar los productos robados.
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