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EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid invierte 106 millones en la vuelta al cole, un 4% más que en 2025

El Ayuntamiento amplía su red con 8.758 plazas disponibles y consolida programas sociales como 'Quedamos al salir de clase' y el refuerzo educativo de Cruz Roja para atender a menores en situación de vulnerabilidad

Varios niños de camino a la escuela en la entrada del colegio, en Madrid.

Varios niños de camino a la escuela en la entrada del colegio, en Madrid. / Carlos Luján - Europa Press

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Efe

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid destinará 106 millones de euros a la vuelta al cole del curso 2026-2027, un 4% más que el curso anterior, con un aumento del 36% de la Beca Infantil Plus, hasta los 6,9 millones de euros, y 8.758 plazas en las 77 escuelas infantiles municipales.

Una de las novedades es la apertura de La Guinda del Parque, en el distrito de Salamanca, que cuenta con 66 plazas y se convierte en la décima escuela infantil municipal inaugurada desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa

El Ayuntamiento destinará 63,6 millones de euros al funcionamiento de las escuelas infantiles y otros 2,6 millones a equipamiento y programas, entre ellos el apoyo educativo y psicopedagógico para menores con necesidades especiales.

La Beca Infantil Plus, dirigida a familias con niños de entre 0 y 3 años escolarizados en centros privados, contará con 6,9 millones, 1,8 millones más que el curso pasado. Las ayudas serán de 118, 220 o 385 euros mensuales en función de la renta familiar y se abonarán cada dos meses, en lugar de al finalizar el curso.

Además, se invertirán 18 millones de euros en actuaciones de mantenimiento, eficiencia energética, climatización y accesibilidad en más de un centenar de colegios y escuelas infantiles.

A esta cantidad se suman 2,3 millones para mejorar la climatización de 40 escuelas infantiles, con 1,7 millones destinados a la instalación de toldos y 600.000 euros a la renovación del aire acondicionado de dos centros de Retiro.

Entre las medidas de apoyo educativo figuran 2,4 millones para prevenir y controlar el absentismo escolar y otros 2 millones para el programa 'Quedamos al salir de clase', que ofrecerá 640 plazas en 16 colegios para menores de entre 3 y 12 años.

También se mantienen los centros de día infantiles de Cruz Roja, financiados con 2,7 millones y con atención a unos 1.200 menores en 30 centros, además de los programas de refuerzo educativo y apoyo psicopedagógico.

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El dispositivo municipal se completa con 265 agentes tutores de la Policía Municipal asignados a los centros educativos, que trabajan en la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, así como en cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas y el control de los accesos a los centros.

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