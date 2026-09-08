Audax se adjudica por más de 15 millones parte del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid

ADX Renovables, la comercializadora del grupo Audax, se ha adjudicado una parte del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica de distintos centros y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid por un importe de 15,6 millones de euros, según ha informado este martes la compañía.

El contrato tendrá una duración de dos años y contempla la gestión de 1.131 puntos de suministro, distribuidos entre 515 centros educativos y seis consejerías de la Administración regional. Audax cifra en 55,06 millones de kilovatios hora (kWh) el volumen anual de electricidad adjudicado, lo que supondría más de 110 gigavatios hora (GWh) durante el conjunto del periodo contratado.

Según la empresa, ese consumo anual equivale aproximadamente al de más de 16.000 hogares españoles. Los 1.131 puntos incluidos en el acuerdo operarán bajo la tarifa eléctrica 3.0TD, destinada a suministros conectados en baja tensión con una potencia contratada superior a 15 kilovatios.

Una subasta con las principales energéticas

Audax ha destacado que la adjudicación se produjo mediante una subasta electrónica en la que también participaron algunos de los principales grupos del sector energético, entre ellos Iberdrola, Endesa, Naturgy y TotalEnergies. El responsable de Audax en España, Marc Blasi, ha señalado que conseguir el contrato frente a estas compañías demuestra la capacidad del grupo para competir en grandes concursos de suministro eléctrico. A su juicio, imponerse en una licitación de estas características “ratifica la solidez y capacidad de competir” de la empresa.

El suministro se realizará mediante una fórmula de precio indexada tanto al mercado mayorista de electricidad como al mercado de ajustes del sistema. De acuerdo con Audax, este mecanismo permitirá a la Comunidad de Madrid evitar el pago de primas de riesgo y otros recargos asociados habitualmente a los contratos de suministro eléctrico a precio fijo.

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Audax Renovables, cotizada y con sede en Badalona (Barcelona), desarrolla su actividad principalmente en la comercialización de electricidad y gas y cuenta también con negocios de generación de energía renovable mediante instalaciones eólicas y solares.