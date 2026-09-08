Anish Kapoor, Umberto Eco y Dziga Vertov tomarán el Círculo de Bellas Artes para explicarnos el presente: una temporada contra el piloto automático

Después de celebrar el centenario de su sede, el Círculo de Bellas Artes encara la nueva temporada con una pregunta menos nostálgica que práctica: qué puede hacer hoy una institución cultural en una ciudad sometida a la aceleración, la crisis climática, la saturación de imágenes y la fragilidad de los consensos. Su respuesta no pasa por escoger una única disciplina, sino por convertir el edificio de Alcalá en una especie de laboratorio público. La temporada 2026-2027 se organiza alrededor de tres líneas: la ilusión, la ciudad y una constelación de citas ya reconocibles. Una visión que tratará de mezclar públicos, formatos y debates.

El corazón conceptual del curso será El asalto de la ilusión, una exposición realizada con el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona y comisariada por Enric Puig Punyet. La muestra parte de una tensión fértil: el arte puede fascinar, pero también enseñar cómo se construye esa fascinación. Teatro, arquitectura y cine aparecen así no como escenarios neutrales, sino como máquinas históricas de organizar la mirada. En ese recorrido convivirán nombres como Anish Kapoor, A.A. Murakami, Nuria Güell, Lucrecia Dalt, Alain Josseau y Chico Amaral. La exposición funcionará, además, como punto de partida para conversaciones sobre poder, percepción y fabricación de realidad.

Umberto Eco será uno de los protagonistas de la programación del Círculo de Bellas Artes. / ARCHIVO

Ese juego entre encantamiento y sospecha se extenderá por buena parte del programa. La gran pantomima examinará cómo determinadas convenciones políticas, filosóficas y urbanas terminan pareciendo naturales. Un curso dedicado a Umberto Eco abordará la ficción como territorio de ensayo intelectual. Y ya en 2027 una serie audiovisual se detendrá en algunos autoengaños contemporáneos, desde la promesa de felicidad permanente hasta la fantasía de vencer a la muerte. Incluso la medicina entrará en este territorio con una nueva edición del ciclo que cruza pensamiento, cardiología y matemáticas para estudiar el peso de la expectativa y el engaño perceptivo.

Aldea solarpunk en una plataforma petrolífica abandonada. / COMMANDO JUGENDTILL

El Cine Estudio reforzará esa voluntad de mirar las imágenes por dentro con programas centrados en Dziga Vertov, Pere Portabella y Maya Deren, cineastas que hicieron del artificio una forma de conocimiento. En noviembre, el encuentro Solarpunk propondrá imaginar futuros habitables frente a la emergencia climática y la desigualdad mediante videojuegos, música y performance. Y las artes escénicas incorporarán Arrebol. Nubes altas CH, dirigida por Txemi Pejenaute, que lleva la cuestión ecológica al escenario entre contaminación, fe tecnológica y vínculos afectivos. La temporada reserva también espacio para reinterpretar tradiciones de la casa, desde la lectura del Quijote hasta las celebraciones navideñas, y cerrará ese gran bloque conceptual con una reflexión sobre el porvenir europeo.

Homenaje a la Generación del 27

El segundo eje, Tejer ciudad, desplaza la atención del escenario al espacio compartido. El Refugio Climático continuará explorando cómo una institución cultural puede intervenir en la vida urbana y, en su próxima edición, ojo, pondrá el acento en las redes de colaboración. La Bienal Ciudad y Ciencia, prevista del 23 al 28 de febrero, dedicará su quinta edición a la relación entre ciencia y democracia bajo la coordinación de Daniel Innerarity, con cuestiones como la geopolítica del conocimiento y el impacto político de la inteligencia artificial.

Antes, del 17 al 20 de septiembre, el Festival de las Ideas volverá a extenderse por Madrid con Cuerpos como tema central. Conversaciones, talleres, paseos, conciertos, teatro y cine saldrán del Círculo hacia otros espacios de la ciudad, reforzando una de las apuestas más claras de la programación: que el pensamiento no quede encerrado en una sala de conferencias. A esa misma lógica responden proyectos vinculados con la libertad artística en Europa, iniciativas que cruzan ciencia y creación, nuevas propuestas sobre cultura digital y experiencias musicales de intercambio entre Madrid y Tokio.

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El Festival de las Ideas volverá a extenderse por Madrid con 'Cuerpos' como tema central. / EUROPA PRESS

La temporada mantiene, al mismo tiempo, una zona de continuidad. El 8 de octubre, el chef Andoni Luis Aduriz recibirá la Medalla de Oro del Círculo, distinción que también se concederá a la filósofa y politóloga Wendy Brown. Círculo de Cámara abrirá su octava edición el 25 de octubre con Piotr Anderszewski y una programación atenta al piano, la voz y los cuartetos de cuerda, además de conmemorar el Año Falla; Jazz Círculo arrancará dos días antes con Lucía Rey. El calendario incorporará asimismo un homenaje a la Generación del 27, nuevas convocatorias formativas, PHotoESPAÑA y una celebración del centenario de la muerte de Rainer Maria Rilke.