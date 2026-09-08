SANIDAD
Alerta roja por falta de sangre en Madrid: cuatro grupos necesitan donaciones urgentes
Las reservas de 0+, 0-, AB- y B- están por debajo del nivel óptimo y los hospitales madrileños necesitan unas 900 donaciones diarias
Europa Press
Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas este verano, con los grupos '0+', '0-', 'AB-' y 'B-' en alerta roja para su donación urgente.
Las reservas de estos cuatro grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, igual que los grupos 'A+', 'A-' y 'B+', aunque en este caso se llama a donar en los dos o tres próximos días.
Por su lado, el grupo 'AB+' presenta niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.
Se requiere de 900 donaciones diarias para garantizar la actividad y abastecer de componentes sanguíneos a los hospitales de la región. Las necesidades son constantes en las urgencias, transfusiones para sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y atención ante accidentes, hemorragias o quemaduras.
La donación, un proceso sencillo
La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.
Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.
Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.
- La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
- El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Leganés dimiten tras la candidatura de Miguel Recuenco
- Almeida estudiará ampliar la temporada de piscinas municipales el próximo año ante los episodios de calor
- Ainhoa Pinedo, la atleta de marcha que ayuda a niños huérfanos en Senegal: 'No tengo hijos, pero quiero seguir viéndoles crecer como si lo fueran
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos