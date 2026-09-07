Las temperaturas comienzan a descender este martes en Madrid con calor aún presente: la Aemet prevé máxima de 37ºC con calima

Tras un fin de semana particularmente caluroso y un lunes con aviso amarillo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avista la luz al final del túnel este martes, cuando llegarán máximas de 37ºC, pero le seguirá un miércoles más otoñal, con lluvias torrenciales mañaneras y un tiempo más fresco el resto de la semana.

Este martes, las temperaturas empiezan a descender

Con probable calima ligera, este martes los termómetros empezarán a descender, aunque no se notará hasta este miércoles. Los valores más altos serán de 37ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez, un poco por delante de los 35ºC que se registrarán en Getafe y Navalcarnero, como también los 34ºC de Collado Villalba y Madrid capital.

En este sentido, los 34ºC llegarán a las zonas bajas de la Sierra y los 36ºC en la Vega de Aranjuez y en los valles del Henares y del Jarama. De esta forma, será una jornada marcada por las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, algo más acusado en el suroeste.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

El momento más caluroso del día será en la tarde, alrededor de las 16:00 o 17:00 horas, pero la noche caerá poco después, bajando los termómetros por debajo de los 30ºC de nuevo. De hecho, la mínima para este miércoles será de 16ºC, por lo que se empezará a sentir el otoño.

No obstante, el amanecer de este martes, a las 8:00 horas, será la hora más fría del día, con mínimas de 19ºC en Aranjuez y Collado Villalba, mientras que el resto tendrá 21ºC. En cualquier caso, el índice ultravioleta máximo será de 7 (alto) este martes, y el resto de la semana (salvo el miércoles, que baja a 6).

Junto a estas temperaturas, soplará viento flojo variable tendiendo a mediodía a componente oeste con intervalos moderados por la tarde y alcanzará los 25ºC en la primera mitad de la tarde, hasta las 18:00 horas. Durante la mañana, desde las 6:00, también estará fuerte, a 20 km/h.

Lluvia y termómetros de los próximos días

Este martes, tendrá un cielo despejado con intervalos de nubosidad alta, a partir del mediodía. La probabilidad de lluvia es nula, pero este miércoles lloverá, seguramente durante la mañana, ya que acumula un 95% de probabilidad. A su vez, la tarde tiene 25%, la madrugada del jueves un 5% y el resto de la semana recupera el 0%.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

En cuanto a los termómetros de los próximos días, bajarán este miércoles y jueves a máximas de entre 27 y 28ºC, con mínimas de 16 y 13ºC, respectivamente. Subirán un poco el viernes, a 16ºC y 31ºC, como máxima, pero el tiempo se estabilizará el fin de semana con valores similares, sin avisos de momento.