Si vives cerca de Ifema, esto es lo que debes saber: Madrid recomienda teletrabajar por la Fórmula 1

Madrid se prepara para uno de los fines de semana con mayor impacto en la movilidad de los últimos años. La llegada de la Fórmula 1 a la capital, con alrededor de 350.000 personas previstas durante los tres días de competición, obligará a desplegar un dispositivo especial de tráfico en el entorno de Ifema Madrid y el circuito Madring.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una recomendación dirigida especialmente a quienes trabajan en oficinas próximas al recinto ferial: recurrir al teletrabajo siempre que sea posible para reducir los desplazamientos y evitar complicaciones.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará en el circuito Madring entre el 11 y el 13 de septiembre y provocará cortes y limitaciones de tráfico tanto en los alrededores de Ifema Madrid como en el barrio de San Antonio de Las Cárcavas.

Cortes de tráfico en Las Cárcavas y los alrededores de Ifema

Las restricciones de movilidad no se limitarán al fin de semana de la carrera. Desde el 10 de septiembre se limitará la circulación en el barrio de San Antonio de Las Cárcavas y en el entorno de Ifema Madrid.

Los días 11, 12 y 13 de septiembre, coincidiendo con el Gran Premio de España de Fórmula 1, estará restringido el paso de vehículos por varias calles situadas junto al circuito.

Los residentes y los establecimientos de restauración, hoteles y oficinas de la zona han comenzado ya a recibir comunicaciones de Ifema Madrid con las instrucciones necesarias para acceder al perímetro restringido durante los días de competición.

Estas son las calles afectadas por las restricciones de la Fórmula 1

El área sometida a controles de acceso estará delimitada por la avenida Maruja Mallo, la calle Margarita Xirgú, el Camino de Montoro, la calle Emma Penella y la calle Francisco Umbral.

Los vehículos que quieran acceder al interior de este perímetro deberán disponer del correspondiente distintivo. Los puntos de entrada estarán situados en Carmen Rico Godoy con Fuerzas Armadas, Gregorio Sánchez Herráez con San Virgilia y en el túnel Antonio López Torres con Tomás Redondo.

Estas restricciones forman parte del Plan de Movilidad preparado con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Los vecinos necesitarán una pegatina para acceder en coche

Ifema Madrid ha informado a los residentes de que los vehículos de las personas que vivan dentro del perímetro restringido tendrán que llevar una pegatina visible que permita identificarlos y facilitar su entrada.

Cada vivienda podrá solicitar un máximo de tres distintivos. Todos ellos estarán vinculados al domicilio y cada pegatina deberá asociarse a una matrícula concreta, según la comunicación remitida a los vecinos con fecha de 31 de agosto.

Dónde y cuándo recoger los distintivos para acceder a Las Cárcavas

Los distintivos podrán recogerse hasta el 4 de septiembre en la sede de la asociación vecinal Las Cárcavas-San Antonio, ubicada en la avenida Maruja Mallo, 26, frente a la Iglesia. El horario establecido es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, los días 7, 8 y 9 de septiembre las pegatinas podrán retirarse en el mostrador habilitado en el hall de Ifema-Palacio de Congresos de Madrid, situado en la avenida Capital de España, 7, entre las 16.00 y las 20.00 horas.

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Para obtener los distintivos será necesario presentar un documento que acredite tanto la identidad del solicitante como su relación con una vivienda situada dentro del perímetro afectado. Los interesados también deberán facilitar un teléfono de contacto y las matrículas de los vehículos para los que soliciten las correspondientes pegatinas.