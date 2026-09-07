Siemens levanta en Las Tablas su gran campus tecnológico: 160 millones y espacio para más de 3.000 personas

Siemens ha dado este lunes el primer paso para levantar en el barrio madrileño de Las Tablas su nueva sede central en España, un campus inteligente en el que la multinacional alemana invertirá 160 millones de euros y que aspira a convertirse en uno de los nuevos referentes tecnológicos y empresariales del norte de la capital, con capacidad para albergar a más de 3.000 personas y reunir a alrededor de 2.600 trabajadores de la compañía.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente y CEO de Siemens España, Fernando Silva, han participado en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un complejo cuyas obras está previsto que concluyan en 2028 y que alcanzará su plena capacidad operativa a comienzos de 2029.

La futura sede, situada junto al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, dispondrá de alrededor de 24.000 metros cuadrados destinados a oficinas y servicios y ha sido diseñada por el estudio de arquitectura Rafael de La-Hoz con un concepto de campus multiinquilino, en el que los espacios y servicios compartidos estarán orientados a favorecer la colaboración, la innovación y el bienestar de los trabajadores. Ferrovial será la empresa encargada de ejecutar las obras de construcción del complejo, que Siemens concibe no únicamente como su nueva sede corporativa en España, sino también como un punto de encuentro abierto a empresas, clientes, socios y actores vinculados al ecosistema tecnológico y de innovación.

Un escaparate de tecnología y sostenibilidad

Uno de los principales rasgos del proyecto será su apuesta por la eficiencia energética y la descarbonización, ya que el campus funcionará con energías renovables, incorporará producción fotovoltaica y dispondrá de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de integrar soluciones de movilidad vinculadas a las conexiones de transporte existentes y futuras en este nuevo eje de crecimiento de Madrid.

La directora financiera de Siemens AG, Veronika Bienert, ha señalado durante el acto que el comienzo de las obras representa una muestra del compromiso a largo plazo de la multinacional con España después de 130 años de presencia en el país, al tiempo que ha destacado que la nueva sede pretende combinar el mundo físico y el digital para convertirse en un escaparate de infraestructuras inteligentes y sostenibles. Fernando Silva ha defendido, por su parte, que el nuevo campus contribuirá a reforzar la posición de Madrid como uno de los principales polos europeos de innovación, tecnología y talento, mediante la creación de un entorno diseñado para facilitar la colaboración y el desarrollo de nuevas soluciones vinculadas a la transformación digital y sostenible.

El alcalde de Madrid ha incidido igualmente en el impacto económico de la implantación de Siemens en Las Tablas, que considera una muestra de la capacidad de la ciudad para atraer inversión y profesionales de alta cualificación, y ha apuntado que el futuro complejo podría convertirse también en un nuevo referente arquitectónico de la capital. Almeida ha destacado que la concentración de unos 2.600 trabajadores de Siemens en este emplazamiento refuerza el papel de Madrid como polo de actividad empresarial, mientras que Rocío Albert ha sostenido que inversiones de esta magnitud consolidan a la Comunidad como un territorio atractivo y seguro para proyectos industriales y tecnológicos de largo recorrido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la nueva sede de Siemens en España. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Junto al gran desarrollo de Madrid Nuevo Norte

La ubicación del campus sitúa además a Siemens junto a Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores proyectos de transformación urbana de la capital y un área llamada a concentrar durante los próximos años nuevas oficinas, viviendas, infraestructuras y servicios, configurando un nuevo eje empresarial en la zona septentrional de la ciudad.

La Comunidad de Madrid ha respaldado el desembarco a través de Invest in Madrid, la oficina regional encargada de atraer y acompañar inversiones internacionales, dentro de una relación con la compañía alemana que en 2024 se reforzó con un acuerdo suscrito durante el viaje institucional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Múnich. Aquel convenio contemplaba la colaboración de Siemens en la formación de profesionales de centros dependientes de la Administración autonómica mediante programas relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad y conectividad, además de prácticas y participación en ferias de empleo.

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Con la construcción de su nueva sede, Siemens concentra ahora en Las Tablas una de sus principales apuestas inmobiliarias y tecnológicas en España, vinculando su crecimiento en el país con un área de Madrid que aspira a convertirse durante la próxima década en uno de los grandes centros empresariales y de innovación de la capital.