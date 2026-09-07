Roberto Verino, Dominnico y Devota & Lomba desfilan en los Jardines de Sabatini

Los Jardines de Sabatini, a los pies del Palacio Real, han sido el escenario elegido por OMODA Madrid es Moda para inaugurar este lunes una nueva edición dedicada a la moda de autor española. La cita ha arrancado con una pasarela al aire libre en la que han participado 20 diseñadores y continuará hasta el jueves con exposiciones, conferencias, presentaciones y ‘pop-ups’ abiertos al público.

El trazado neoclásico de los jardines madrileños se ha convertido para la ocasión en una gran pasarela. Dos recorridos instalados alrededor de la fuente central, entre estatuas del siglo XVIII y vegetación, han acogido el desfile bajo la luz del atardecer de Madrid.

La diseñadora Pilar Dalbat (d) posa a su llegada este lunes al acto OModa Madrid es Moda / Daniel Gonzalez / EFE

Las altas temperaturas también han marcado la jornada inaugural, con abanicos entre los invitados y numerosos curiosos que han seguido el desfile desde las escaleras próximas a los jardines.

La moda de autor española sale a las calles de Madrid

Del 7 al 10 de septiembre, la moda española será protagonista de una programación impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de OMODA Madrid es Moda es acercar el diseño nacional al público, dar mayor visibilidad a sus creadores y reivindicar los oficios y la artesanía vinculados al sector.

La programación reúne a firmas veteranas como Roberto Verino, Angel Schlesser, Devota & Lomba, Félix Ramiro y García Madrid, junto con nuevos proyectos y colaboraciones.

Una modelo desfila durante el desfile inaugural de OMODA Madrid es Moda / Ricardo Rubio / Europa Press

Entre ellos figura el regreso de Dolores Promesas de la mano de Duyos, además de propuestas como la de Juan Avellaneda para See Iou y la colaboración entre Eduardo Navarrete y Daniel Chong.

De Dominnico a Devota & Lomba: diseñadores que celebran aniversario

Firmas habituales de OMODA Madrid es Moda como Maison Mesa, María Lafuente, Miguel Marinero y Pilar Dalbat volverán a mostrar sus propuestas durante esta edición.

Una modelo desfila durante el desfile inaugural de OMODA Madrid es Moda / Ricardo Rubio / Europa Press

A ellas se suma una generación más joven, aunque ya consolidada, representada por nombres como Dominnico, Evade House y Luis Berrendero, que aportan nuevas miradas a una semana centrada en la diversidad del diseño español.

La edición estará además marcada por varios aniversarios. Helena Rohner celebra 30 años en el mundo del diseño, Dominnico cumple una década de trayectoria y Devota & Lomba conmemora cuatro décadas de actividad.

Noticias relacionadas

Durante cuatro días, OMODA Madrid es Moda convertirá distintos espacios de la capital en escaparate de la creación española y acercará al público tanto las colecciones de firmas consagradas como las propuestas de nuevos talentos.