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Retrasos en la línea C-10 de Cercanías Madrid por las altas temperaturas

Cercanías Madrid advierte a los usuarios de posibles cambios en los horarios y trayectos de los trenes en la línea C-10 ante los problemas técnicos provocados por el calor actual

Tren de la red de Cercanías Madrid, a 28 de enero de 2026

Tren de la red de Cercanías Madrid, a 28 de enero de 2026 / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Paula Correa

Algunos trenes de la línea C-10 de Cercanías Madrid, con origen y destino en Las Rozas, registran este lunes demoras, detenciones y modificaciones en su recorrido habitual debido a problemas en el material ferroviario provocados por las altas temperaturas.

Cercanías Madrid ha informado de la incidencia a través de sus redes sociales y ha advertido de que algunos servicios pueden ver alterado su trayecto mientras persistan las afecciones.

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La compañía ha pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.

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