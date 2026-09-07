TRANSPORTE PÚBLICO
Retrasos en la línea C-10 de Cercanías Madrid por las altas temperaturas
Cercanías Madrid advierte a los usuarios de posibles cambios en los horarios y trayectos de los trenes en la línea C-10 ante los problemas técnicos provocados por el calor actual
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Algunos trenes de la línea C-10 de Cercanías Madrid, con origen y destino en Las Rozas, registran este lunes demoras, detenciones y modificaciones en su recorrido habitual debido a problemas en el material ferroviario provocados por las altas temperaturas.
Cercanías Madrid ha informado de la incidencia a través de sus redes sociales y ha advertido de que algunos servicios pueden ver alterado su trayecto mientras persistan las afecciones.
La compañía ha pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.
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