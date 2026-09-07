Este reconocido artista urbano tendrá su primera exposición individual en Madrid: sus colores vivos y figuras geométricas exploran lo que significa ser humano

Madrid se debate entre la fortuna de poder escoger qué exposición visitar, o, a veces, por la desgracia del caos en su amplia oferta, especialmente las gratuitas. Con renombres internacionales, a veces lo más cercano es lo que pasa desapercibido, pero NOKTA Gallery acoge hasta el 22 de noviembre la primera exposición individual del artista catalán, de los más famosos en la escena urbana, Sixe Paredes.

Su primera exposición individual entre pinturas, dibujos, esculturas y telares

A veces, el blanco y negro ayuda a crear un tono más dramático a la obra, pero Sixe Paredes no necesita de esos extremos, en su lugar, opta por los variados colores, figuras geométricas y un simbolismo complejo para dotar de vida el universo de sus pinturas, dibujos, esculturas y telares, que llegarán a NOKTA Gallery, al mismo tiempo que intenta conectar con una realidad más profunda.

Reunidas en su primera exposición individual Bestiario Sintético, crea seres entre la máquina, el animal y el cuerpo humano, explorando la frontera entre cada uno. En el aspecto técnico, destaca por usar capas, costuras y retazos para mostrar huellas del paso del tiempo y su desgaste.

De acceso gratuito, pinturas, telares, esculturas, y más, dan vida a sus reflexiones sobre la tradición y la ciencia / NOKTA Gallery

En este sentido, la idea es acercarse a la madurez de su lenguaje visual y la complejidad material que caracteriza su práctica, acompañada de un texto crítico de Susana Blas. El complemento literario se llama Habitar el umbral tecnológico y contextualiza estas piezas a los espectadores en el marco de un momento significativo de la trayectoria del artista.

En esta ocasión, Paredes está particularmente interesado por la relación entre materia, cuerpo y tecnología, así como los debates de la escena artística en las primeras décadas del Siglo XXI, por ejemplo, la tensión entre lo 'occidental' y lo ancestral, entre lo urbano y la tradición académica, en otras palabras, la ciencia y espiritualidad.

Los pasillos de NOKTA Gallery acogen la primera exposición de este reconocido artista urbano / NOKTA Gallery

Cómo y dónde verlo

Bestiario Sintético se puede visitar de forma gratuita en NOKTA Gallery (c/ de Carmen Bruguera, 8), entre el 9 de septiembre y el 11 de noviembre. La galería abre sus puertas los miércoles, de 16.00 a 20.00 h; los jueves y viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, y los sábados, de 11.00 a 14.00 h.

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Será la oportunidad para adentrarse en el lenguaje de Sixe Paredes en Madrid, artista caracterizado por su gran influencia en la tradición catalana gracias a su carácter reflexivo desde sus experiencias personales. Su estilo bebe de su vínculo con Perú, su cultura y artesanía local en técnicas ancestrales de cerámica y telar, ahora casi extintas.