Las muertes en carretera aumentan en Madrid este verano: cinco fallecidos más que en 2025

El balance provisional de la Operación Verano 2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT) refleja un aumento de la siniestralidad mortal en la Comunidad de Madrid. La región contabilizó cinco víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2025, según los datos presentados este lunes por el Ministerio del Interior.

Madrid se sitúa entre las comunidades autónomas con mayores incrementos en términos absolutos. La Comunidad Valenciana registró 12 fallecidos más que el verano pasado y Murcia, ocho, mientras que Madrid y Baleares sumaron cinco más cada una.

En sentido contrario, Andalucía redujo en diez el número de víctimas mortales y Cataluña en nueve. También descendieron en Canarias y Galicia, con cuatro menos; Asturias y La Rioja, con dos menos, y el País Vasco, con una menos.

La DGT subraya que la evolución territorial ha sido desigual entre las distintas comunidades autónomas. Según el organismo, las variaciones responden a incrementos y descensos puntuales, sin que pueda identificarse un patrón geográfico persistente.

En España murieron 240 personas durante julio y agosto

En las carreteras españolas, 240 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, diez más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 4%. Las víctimas se registraron en 218 siniestros mortales, mientras que otras 926 personas requirieron hospitalización, 106 menos que el año anterior.

Julio cerró con 110 fallecidos, cinco menos que en 2025, mientras que agosto contabilizó 130, quince más. El 13 de agosto fue la jornada con mayor mortalidad, con diez víctimas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó el resultado como "un mal verano". Según señaló durante la presentación del balance, en esos dos meses murieron una media de cuatro personas al día en siniestros de tráfico.

Récord histórico de desplazamientos

El repunte de la mortalidad coincidió con un nuevo máximo de movilidad. Las carreteras españolas registraron cerca de 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más que en 2025.

Agosto concentró 52,5 millones de viajes, frente a los 49,5 millones contabilizados en julio. El volumen de desplazamientos fue, por tanto, mayor durante el segundo mes del periodo estival.

Los incendios forestales también condicionaron la circulación. Los fuegos registrados en distintas provincias, entre ellas Madrid, obligaron a realizar cortes que afectaron a 2.640 kilómetros y 227 carreteras.

Más fallecidos en autopistas y autovías

En el conjunto de España, la mortalidad aumentó en autopistas y autovías, donde fallecieron 65 personas, diez más que un año antes. Las carreteras convencionales siguieron concentrando la mayoría de las víctimas, con 175 fallecidos, el 73% del total.

Las salidas de vía fueron el tipo de siniestro con más víctimas mortales, con 88 fallecidos, mientras que las colisiones frontales causaron 54 muertes. Ambos datos forman parte del balance nacional de la DGT.

Madrid destaca en la bajada de motoristas fallecidos

La evolución fue más favorable entre los motoristas, con 54 fallecidos en España, 18 menos que en 2025. Según la DGT, Madrid fue, junto con Galicia, Andalucía y Cataluña, una de las comunidades donde se concentró especialmente esta reducción.

Es el primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos en carretera se sitúa por debajo de una víctima al día. La mitad de las muertes de este colectivo se produjeron durante el fin de semana, en carreteras convencionales y por salidas de vía.

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El balance anual mejora frente a 2025

Pese al repunte registrado durante el verano, el acumulado del año mantiene una evolución a la baja en España. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 fallecieron 734 personas en carretera, 16 menos que en el mismo periodo de 2025. Las cifras corresponden a accidentes ocurridos en carretera y contabilizan como víctimas mortales a las personas fallecidas en las 24 horas posteriores al siniestro. Los datos proceden de los cuerpos encargados de la vigilancia del tráfico y de los servicios autonómicos competentes.