Mbappé se defiende de las críticas: "¿Solo yo y Vinícius tenemos que mejorar en defensa?"

El Real Madrid se estrena este martes en la Champions 2026-27 que disputará su final en Madrid, en el estadio Metropolitano. El arranque de la competición de los blancos será ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Y para este estreno Kylian Mbappé ha querido dar la cara en la rueda de prensa previa al encuentro acompañando a su nuevo técnico, José Mourinho. El francés arrancó hablando sobre del partido ante el Inter: "Estamos felices de volver a jugar la Champions. Empezamos en casa y eso es una motivación más. Es un partido exigente, pero es la Champions y nos gusta mucho jugarla".

Kylian analizó las críticas sobre su supuesta falta de sintonía con Vinícius: "Es una opinión de los millones de opiniones que hay sobre el Real Madrid, el club más grande del mundo. No puedo controlar todo lo que se dice Vinícius y yo tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. Y no podemos controlar la opinión de la gente. Escuchamos, intentamos mejorar e ir adelante. Yo tengo una visión más larga y miro a los once. No estoy pendiente de esto ni voy a sacar a tres del colectivo. Sé que es lo que vende y entiendo que hagan este análisis los periodistas. Pero yo pienso en los once porque eso es lo que va a hacer que ganemos los títulos". Y preguntado por su falta de actitud defensiva, el francés se mostró más áspero: "¿Solo yo y Vinícius tenemos que mejorar en defensa? No sé, claro que tenemos que mejorar. Es natural que queramos mejorar como jugadores que somos. Yo puedo jugar a hacerme el tonto y decir que meto más goles que ellos y ellos deben mejorar en eso. Pero está claro que yo y todos los jugadores tenemos que mejorar para ayudar en defensa".

El delantero también se refirió a sus opciones de ganar el Balón de oro: "Yo siempre me considero el mejor del fútbol. Pero es algo que es personal. Todo el mundo no tiene que pensar como yo. Es un buen año para ganarlo, pero son los periodistas los que lo van a votar. Cuando juegas por el mejor equipo del mundo, el Real Madrid, la gente te asocia a los premios. Muchos me hablan del Balón de Oro y es un premio que es muy positivo. Yo he hecho mucha historia este verano en el Mundial, pero vamos a ver. Queda mucho tiempo y la gente tiene libertad para votar a quien quiera". Sobre si prefiere meter menos goles y ganar títulos también respondió de forma categórica: "Yo compro meter 30 goles con títulos. Pero es un debate absurdo si llego a 40 o no. Si meto 40 y estamos peleando por Liga, Champions o Copa ¿tengo que parar de meter goles? No voy a parar de meter goles porque siempre quiero meter goles y ganar títulos. Para mí no es un debate porque quiero meter goles y quiero ganar títulos".

Sobre el cambio del ambiente en el vestuario, Mbappé respondió también a la defensiva: "Es difícil responder una pregunta que arranca con 'se dice...'. Lo que Mourinho trae ahora es lo que ha traído toda su carrera. Sabe ganar, sabe tener un grupo alrededor y sabe motivar a todo un club para ir en la misma dirección y ganar los partidos. ¿Qué significa una mejora en el vestuario? Es igual que el año pasado solo hay un entrenador diferente. Preparamos de la mejor manera posible. Hemos perdido con el Betis, pero hemos jugado bien. Solo hemos fallado a la hora de meter goles y es responsabilidad mía. Tenemos que mejorar".

Mbappé celebra su tercer gol ante el Málaga / IG @k.mbappe

El delantero concluyó analizando el Mundial con Francia y sus roles en el Real Madrid y en la selección: "No ganar el Mundial para nosotros fue difícil, pero yo he perdido una final del Mundial y de Champions. Sin embargo, fue una competición positiva para conectar con el país por la imagen y la energía del equipo. Tenemos siempre hambre. El día que no tienes hambre es el día de retirarse". Y respecto a su rol en la selección y en el Madrid comentó: "Yo tengo dos posiciones diferentes en la selección y el Real Madrid. Allí tengo que dar el paso adelante porque soy el capitán, aquí no lo soy. Pero quiero mejorar como jugador y eso vale para ambos. Me gusta mejorar la percepción del juego, la gestión de las emociones, cómo adaptarnos a cada situación del partido... Y eso es un trabajo que llega con la experiencia y que yo trabajo en el día a día".

Mourinho: "Llamar a mis jugadores naif fue una constatación no una crítica"

José Mourinho abrió la rueda de prensa hablando de su regreso a la Champions con el Real Madrid y del partido que espera: "Quiero ganar. No quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. El objetivo es clasificarnos en estos ocho partidos. Pienso en un partido único, no pienso en los otros siete partidos".

Sobre la derrota en Sevilla comentó que "he visto a los jugadores muertos en el vestuario después del partido, bastante recuperados el domingo y hoy perfectamente normales y después de analizar el partido cada vez tenemos más la convicción de haber hecho un buen partido y que los goles fallados son algo anormal. Vamos a jugar, a competir y queremos ganar". El portugués también habló de su experiencia en Champions en el Bernabéu: "Aquí he ganado una Champions, he perdido una semifinal por penaltis. He tenido lo mejor y lo peor. Pero no pienso en esto. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que jugamos un partido de Champions que no es decisivo, pero es un partido que se juega y cada punto es importante. Creo que los dos nos clasificaremos".

También quiso aclarar por qué había llamado a sus jugadores naif por su ingenuidad ante el Betis: "Es una cuestión cultural. A lo mejor he sido malinterpretado. Ha sido una constatación no una crítica. Mañana lo vas a entender". Respecto a los cambios en el mediocampo fue categórico: "No voy a comentar. El algoritmo del calendario ha elegido jugar este partido bajo estas condiciones. Tenemos tres, cuatro o cinco opciones, pero no te voy a decir nada".

El Real Madrid se mide al Inter, un equipo con el que Mourinho ganó la Champions en el Bernabéu y el luso habló de ello: "Durante el partido es un partido más, después del partido sí hay algo emocional. En este momento es un partido normal, en el Inter me ven como un amigo, claro. Antes y después, pero no durante. es la naturaleza del fútbol. Será un placer ver a personas y gente que apoya al Inter. Chivu es uno de los míos, le quiero mucho y estoy encantado de que le vayan bien las cosas. Le daré un abrazo antes y después, pero durante el partido quiero ganarles".

Mourinho también quiso separar su primera etapa esta segunda: "En el Real Madrid son dos periodos diferentes. Cerré mi trabajo en el Real Madrid en 2013, ganamos lo que ganamos y perdido lo que perdimos. Y esto de ahora no tiene nada que ver con el pasado. Son dos momentos diferentes de la historia del Real Madrid, pero a mí no me cambia el modo de pensar. Obviamente, tengo ilusión por ganar la Champions con el Real Madrid, pero separado del contexto de mi primera etapa". Y habló del club que se ha encontrado en esta segunda etapa: "He encontrado un club que siempre es el Real Madrid. Y esto es lo que puedo decir. Ha tenido una temporada muy complicada cuando pasa eso hay muchas cosas que mejorar y una de esas cosas es trabajar con una estabilidad. Siempre queremos ganar".

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Y concluyó repasando lo ocurrido con el árbitro en Sevilla ante el Betis: "No quiero hablar del criterio arbitral. Perdóname, porque voy a escapar de tu pregunta. Voy a responder de otro modo. Pero como esta pregunta no me ha llegado, lo digo: hemos perdido con el Betis. Lo hemos hecho porque no traducimos en goles la producción ofensiva. Punto. Pero el penalti... ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento... o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor. Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía que estaba dentro. Prefiero ir en esta dirección. Pero si este es el caso, no lo puede hacer el árbitro, lo debe hacer el VAR. Porque en unas semanas o meses, si pasa algo igual, se repetirá. Y quiero dejar claro que no perdimos por esto, porque podíamos incluso fallar la repetición. Pero como entrenador del Real Madrid y de fútbol, me gustaría saber por qué no se ha repetido el mensaje. Que me respondiera la gente con responsabilidad. La otra cosa en este partido que no tiene que ver es por qué el capitán del Real Madrid ve amarilla. Cuando Vinicius se dirige al árbitro y antes de llegar ve la cartulina, me gustaría saber por qué motivo. Por qué nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de acercarse al árbitro educadamente para pedir alguna explicación. Perdona por utilizar tu pregunta, pero quería comentar esta decisión".

Fuente: El Periódico