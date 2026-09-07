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Así es MAS1, la firma española detrás del bolso negro con tachuelas que ha llevado Leonor en su primer día de universidad

La princesa de Asturias ha estrenado su etapa en la Universidad Carlos III con un 'look' informal y un bolso 'made in Spain' de una joven marca nacida, precisamente, como un proyecto universitario

La princesa Leonor, en su primer día en la Universidad Carlos III (UC3M) de Getafe

La princesa Leonor, en su primer día en la Universidad Carlos III (UC3M) de Getafe

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La princesa Leonor, en su primer día en la Universidad Carlos III (UC3M) de Getafe. / José Luis Roca

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Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona

La princesa Leonor ha comenzado este lunes, 7 de septiembre, una nueva etapa lejos de los uniformes militares. La heredera ha llegado al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el grado de Ciencias Políticas, con una imagen tan cercana como la de cualquier estudiante de 20 años: camisa blanca, vaqueros anchos, zapatillas deportivas, maquillaje ligero -piel jugosa y labios melocotón- y un bolso negro de gran tamaño. Este último detalle no ha pasado inadvertido. El modelo elegido pertenece a MAS1, una joven firma española creada en 2020 que ya ha empezado a notar el llamado 'efecto Leonor'.

La elección, además, tiene algo de círculo perfecto. MAS1 nació en la universidad. Sus fundadoras, Marta Durán y Prado Rodríguez, tenían 19 años cuando pusieron en marcha el proyecto mientras estudiaban LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) de Mondragon Unibertsitatea en TeamLabs Madrid. Empezaron con apenas 45 euros y un prototipo elaborado con chapas metálicas que perforaban a mano. Seis años después, uno de sus bolsos ha llegado al armario de la futura reina.

Una marca nacida con 45 euros

Durán y Rodríguez lanzaron MAS1 en febrero de 2020 con la intención de crear bolsos distintos a los que encontraban en las tiendas. La pandemia y las redes sociales aceleraron el proyecto: Instagram se convirtió en uno de sus primeros escaparates y el boca a oreja hizo el resto.

En 2022 constituyeron Steelwear, la sociedad con la que profesionalizaron el negocio. Un año después, MAS1 cerró 2023 con 630.000 euros de facturación, casi el triple que el ejercicio anterior, según publicó 'Modaes'. Por entonces, el 90% de las ventas procedía del canal 'online' y un 40% llegaba ya de mercados internacionales.

La firma mantiene la producción en España y ha hecho de los detalles metálicos, las cadenas intercambiables y los diseños reconocibles algunas de sus señas de identidad. Después de seis años centrada principalmente en los bolsos, este 2026 también ha empezado a probar suerte con la ropa.

El modelo 'Andy bag', de la firma española MAS1, el elegido por Leonor para su primer día en la universidad.

El modelo 'Andy bag', de la firma española MAS1, el elegido por Leonor para su primer día en la universidad. / MAS1

El 'Andy Bag' negro de Leonor

Para su estreno universitario, Leonor ha elegido el 'Andy Bag' en negro, uno de los modelos de MAS1. Se trata de un 'shopper' de piel de vacuno, fabricado en España y pensado, según la propia marca, para el trabajo, la universidad o una escapada de fin de semana. Mide 31 x 45 x 9 centímetros y su interior cuenta con tres bolsillos, uno de ellos preparado para llevar un ordenador o una tableta.

Su precio parte de 169 euros en la web española de MAS1 y puede personalizarse con diferentes asas. Leonor lo llevó con la característica cadena de grandes anillas plateadas, un elemento que transforma un diseño sobrio en una pieza fácilmente identificable.

La sorpresa de sus creadoras

Lo más llamativo es que detrás de la aparición no habría ninguna operación de promoción. Las fundadoras han explicado a 'Vanity Fair' que desconocían que la princesa hubiera adquirido uno de sus diseños y que se enteraron al ver las imágenes en las noticias.

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El impacto fue inmediato. Según las empresarias, durante la misma mañana han aumentado las visitas y las ventas en la web, así como el número de seguidores de la marca en Instagram (al mediodía, rozaban los 83 mil seguidores). Un escaparate difícil de igualar para una firma que comenzó como un proyecto universitario y que ahora entra, por sorpresa, en el vestidor de la princesa de Asturias.

Fuente: El Periódico

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