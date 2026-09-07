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Marc Márquez reside en una exclusiva propiedad de 10 millones de euros a las afueras de Madrid: la misma urbanización donde vivía Cristiano Ronaldo
El piloto de MotoGP mantiene su rutina de entrenamiento diario en las instalaciones de su vivienda madrileña, a pocos pasos de su gran jardín con piscina privada, en una propiedad que anteriormente perteneció al futbolista Mariano Díaz
Estos días, sólo se habla de la Fórmula 1, especialmente al rededor de pilotos como Carlos Sainz o Fernando Alonso, pero España también destaca en los campeonatos mundiales de motociclismo, gracias al talento de figuras como Marc Márquez, ganador de ocho campeonatos en distintas categorías.
Catalán de nacimiento, ha decidido vivir en una exclusiva urbanización en Madrid, junto a su esposa, Gemma Pinto. Se encuentra a menos de una hora del centro en un entorno para bajar la velocidad, alejarse de la adrenalina de la carrera y proteger su privacidad.
Su urbanización, considerada uno de los complejos más exclusivos de Europa
La Finca, en Pozuelo de Alarcón, es una de las zonas residenciales más seguras y cotizadas de España, la predilecta de deportistas de élite, empresarios y celebridades que buscan alejarse del ojo público, como muchos desean, al mismo tiempo que mantienen una cercanía con la ciudad, a pesar de estar muy lejos de su apreciada Cervera, la localidad leridana donde nació.
Su trabajo lo ha obligado a llevar su hogar a Madrid, donde ya desde hace varios años se ha acostumbrado a tener la Sierra en el horizonte. Las comodidades de La Finca tampoco lo han hecho tan difícil, y es que, considerada uno de los complejos más exclusivos de Europa, tiene vigilancia privada 24 horas, accesos controlados y grandes parcelas.
Como vecinos, alguna vez llegó a tener a Cristiano Ronaldo, el chef Dabiz Muño, la creadora de contenido, Georgina Rodríguez o a Iker Casillas, entre otros rostros conocidos que comparten sus prioridades: tranquilidad y cercanía con Madrid. De hecho, antes de ser propiedad de Marc Márquez, la propiedad le pertenecía a Mariano Díaz.
Dentro de la casa de Marc Márquez, valorada en 10 millones de euros
Desde afuera, sus grandes superficies acristaladas llaman la atención, incluso para los que no saben que actualmente la propiedad está valorada en 10 millones de euros, según estimaciones de medios especializados.
La casa es un fiel ejemplo de la arquitectura moderna, preocupada por crear estancias interconectadas, luz que fluya entre los espacios y estirar al máximo la frontera entre el interior y el exterior. En total, son 1.300 metros cuadrados repartidos entre varias plantas y espacios abiertos.
En cuanto a la gama de colores, como suelen hacer las celebridades fanáticas de este estilo, se decanta por los neutros, es decir, blanco, gris, negro, acabados en madera, entre otros tonos elegantes minimalistas.
Entre el minimalismo y la elegancia
Entre el estilo tan simple, destaca el salón principal, de grandes dimensiones y grandes ventanales que dan vistas al jardín. Los sofás son proporcionales con su gran tamaño, acompañado de alfombras de fibras naturales y muebles de diseño contemporáneo, mientras la vista se alza por los techos altos.
Como buen deportista, también dice mucho que tenga un gimnasio privado para seguir entrenando en casa. El alto nivel de sus carreras en MotoGP requieren de preparación todo el año, casi todos los días, por lo que tener uno en casa solo facilita su competitividad, especialmente durante periodos de rehabilitación o preparación física.
La cocina es otro espacio que revela mucho de un hogar, y en el caso de Marc Márquez, extiende el valor clave de su estancia: el minimalismo y la elegancia. Entre grandes superficies en tonos claros con elementos negros, todas las miradas se van a la enorme isla central. Detrás de ella, los electrodomésticos están integrados en el mobiliario, como es habitual en las cocinas de alta gama.
El jardín, a su vez, es una parcela de amplias zonas ajardinadas visitadas por árboles, setos y vegetación estratégicamente plantada para proteger su privacidad como barrera natural frente a miradas ajenas. En un verano como este, es el espacio donde pasan más tiempo, disfrutan de una siesta bajo la sombra o un chapuzón en su piscina privada, de diferentes alturas y plataformas que generan un efecto visual muy llamativo.
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