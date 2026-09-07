Madring desvela algunos precios de comida y bebida: cerveza a 7 euros y bocadillo de calamares a 11,50

Los asistentes a Madring ya pueden hacerse una idea de cuánto costará comer y beber durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entre los precios difundidos figuran la cerveza a 7 euros, los refrescos a 4,50 euros y el agua a 3,50 euros.

En el apartado de comida, un hot dog acompañado de patatas fritas costará 12,50 euros, mientras que el bocadillo de calamares tendrá un precio de 11,50 euros, según la información compartida por Nil OGT en YouTube bajo la etiqueta #SpanishGP. Se trata de algunas de las opciones conocidas hasta el momento, y no de una relación completa de la oferta gastronómica que estará disponible en el recinto.

El estreno de Madring

Los precios se conocen a pocos días del debut de Madring en el Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de España se disputará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, con las dos primeras sesiones de entrenamientos de F1 el viernes, los terceros libres y la clasificación el sábado y la carrera el domingo a las 15.00 horas. El programa del fin de semana incluye también Fórmula 2 y Fórmula 3.

El nuevo circuito cuenta con 5,4 kilómetros, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas. Entre sus sectores se encuentra La Monumental, la curva peraltada que se ha convertido en uno de los elementos identificativos del trazado.

Antonelli llega como líder del Mundial

La cita madrileña se celebrará con el campeonato de pilotos todavía en juego. Kimi Antonelli encabeza actualmente la clasificación con 267 puntos, seguido por su compañero en Mercedes George Russell, con 201, y Lewis Hamilton, con 191. Tras ellos aparecen Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen.

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En la parrilla estarán también los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, que ocupan actualmente las posiciones 16ª y 19ª del Mundial, respectivamente. Junto a ellos competirán, entre otros, Hamilton, Verstappen y Norris, además de los dos Mercedes que llegan a Madrid al frente de la clasificación.