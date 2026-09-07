Metro a toda máquina para la F1: Madrid refuerza hasta un 250% el servicio durante el Gran Premio

Las administraciones madrileñas esperan que en torno al 75% de los cerca 400.000 visitantes previstos para el Gran Premio de Fórmula 1 se desplazarán al circuito en transporte público. Por ello, Comunidad y Ayuntamiento desplegarán un plan extraordinario de movilidad de cara al próximo fin de semana. En concreto, el Ejecutivo autonómico reforzará hasta un 250% el servicio de Metro entre el 11 y el 13 de septiembre, especialmente las líneas 4, 5 y 8 durante los momentos de mayor afluencia.

La línea 8 será uno de los ejes principales del dispositivo por su conexión directa con Feria de Madrid y Nuevos Ministerios. Durante las tres jornadas circulará con trenes de seis coches, lo que permitirá aumentar un 50% su capacidad habitual. Metro reforzará además los equipos de atención al viajero y seguridad en las estaciones con más presión de pasajeros.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este lunes el operativo después de realizar en nueve minutos el trayecto entre Nuevos Ministerios y Feria de Madrid. El titular del ramo ha defendido que la red madrileña está preparada para mover a "cientos de miles de personas" de forma rápida, segura y eficiente durante la competición.

Al Metro se sumará una red específica de autobuses. La EMT movilizará 49 vehículos para operar cinco lanzaderas gratuitas, con frecuencias de entre cuatro y siete minutos y una oferta que se adaptará a los picos de entrada y salida del público. Los servicios enlazarán Madring con Plaza de Castilla, Avenida de América, el entorno del Metropolitano y Canillejas, además de facilitar la conexión interna entre las zonas de Feria de Madrid y Valdebebas.

El objetivo es repartir los desplazamientos entre Metro, autobús y Cercanías y evitar que la llegada y salida de espectadores se concentre en un único punto. Según el plan diseñado, la línea 8 podrá mover entre 15.000 y 21.000 viajeros por hora y sentido; Cercanías dispondrá el sábado y el domingo de trenes cada cinco minutos en las franjas de mayor demanda, mientras que la línea interurbana 828 elevará a 39 sus expediciones diarias durante el Gran Premio.

El dispositivo tendrá también una vertiente informativa. El Consorcio Regional de Transportes pondrá a la venta 50.000 tarjetas de transporte público conmemorativas, que podrán adquirirse, entre otros puntos, en Sol, Gran Vía, Nuevos Ministerios y Feria de Madrid. Metro editará además un plano especial con el trazado del circuito, las estaciones recomendadas, las alternativas de acceso y los tiempos aproximados a pie hasta las distintas puertas. En Feria de Madrid y Nuevos Ministerios habrá puntos específicos de atención para resolver dudas sobre recorridos, horarios y tarifas.

Cortes de tráfico y accesos controlados

El refuerzo autonómico se integra en el plan de movilidad aprobado por el Ayuntamiento de Madrid la semana pasada, que apuesta por el transporte público como vía principal de acceso ante una previsión de unos 345.000 asistentes durante el fin de semana. Junto al despliegue de Metro, Cercanías, autobuses y las cinco lanzaderas, el Consistorio ha previsto un dispositivo especial de Policía Municipal y una organización diferenciada para taxis y VTC.

En superficie, el plan establece cortes y restricciones de circulación en el entorno de Ifema entre el 10 y el 14 de septiembre y, durante los tres días de competición, una corona exterior de regulación del tráfico y otra interior con acceso controlado. El público general no podrá entrar con un vehículo privado sin autorización en esa zona restringida, mientras que los residentes de Las Cárcavas dispondrán de acreditaciones específicas. El dispositivo reserva además 11.854 plazas para coches, 1.000 para motocicletas y 270 para autocares en distintas áreas de estacionamiento vinculadas al evento.