Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto económico MadringFórmula 1 MadridAfilador MadridGabriel OlivaresF1 planesAyusoVuelta al coleComedor escolarExposición Sixe Paredes
instagramlinkedin

CRISIS MIGRATORIA

Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

La presidenta madrileña cuestiona la política migratoria del Gobierno de la nación y alerta de las posibles consecuencias futuras para Melilla y Canarias tras los recientes sucesos en Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa. / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra un Gobierno de la nación que actúa "de manera cobarde y negligente" en Ceuta, donde no sabe "ni quién entra" pese a estar España "en alerta antiterrorista por yihadismo".

"¿Dónde está el problema de la seguridad? España es un país que está en alerta antiterrorista por yihadismo. ¿Quiénes han entrado? ¿De qué manera? Si no saben ni quiénes son. No se sabe ni con nombres ni apellidos quiénes están entrando, ni con qué antecedentes penales", ha destacado la dirigente autonómica en un desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Nueva Economía Fórum.

Así, ha afirmado que ahora el Gobierno no va a tener "un presidente autonómico del PP al que culpar" porque él va a ser "responsable de lo que ocurra de aquí hacia adelante por inacción", además de poner el foco en lo que hay detrás de la "alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos".

Ayuso ha trasladado a Vivas "todo el apoyo de la capital de España y de la región" porque los ceutíes "no están solos" y ha afirmado que emprenderán todas las medidas que hagan falta para que Ceuta "recupere su esplendor" poniendo el foco en "su españolidad".

Sin embargo, ha resaltado que es necesario preguntarse cuál ha sido el fin y qué se pretendía con esta llegada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio, haciendo alusión a un Gobierno que ha ido "abandonando de manera intencionada los intereses de Algeciras, Gibraltar o el Sahara". "Qué se busca y qué buscaba Marruecos con esto y qué es lo siguiente, porque esto es evidente que no va a parar, no ha programado esto para nada", ha alertado, asegurando que lo siguiente puede ser "Melilla o Canarias".

Noticias relacionadas

Además, y coincidiendo con el inicio del curso escolar", ha trasladado su "cariño" a los niños de Ceuta que no van a poder ir hoy a clase con normalidad "porque el Gobierno de la nación les ha abandonado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ainhoa Pinedo, la atleta de marcha que ayuda a niños huérfanos en Senegal: 'No tengo hijos, pero quiero seguir viéndoles crecer como si lo fueran
  2. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  3. El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
  4. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  5. Radiografía de Madring, el nuevo desafío de la Fórmula 1 en la capital: diseño, características y claves del circuito
  6. Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín
  7. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  8. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid

Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

La princesa Leonor ya está en clase: así es su primer día en la universidad pública Carlos III

La princesa Leonor ya está en clase: así es su primer día en la universidad pública Carlos III

La exposición que te lleva a Guatemala sin salir de Madrid: se acerca a la resiliencia de comunidades rurales en la frontera con México

La exposición que te lleva a Guatemala sin salir de Madrid: se acerca a la resiliencia de comunidades rurales en la frontera con México

Detenidos dos hombres tras agredir al dependiente y robar en un tienda de alimentación en el centro de Madrid

Detenidos dos hombres tras agredir al dependiente y robar en un tienda de alimentación en el centro de Madrid

La Casa del Reloj sigue ampliando su 'imperio' de bodas civiles en Madrid: ahora también acogerá las del distrito de San Blas-Canillejas

La Casa del Reloj sigue ampliando su 'imperio' de bodas civiles en Madrid: ahora también acogerá las del distrito de San Blas-Canillejas

Gabriel Olivares, el rey Midas del teatro madrileño que convierte en éxito todo lo que toca: "El público dicta sentencia cada día"

La Fórmula 1 toma Madrid con los mejores planes esta semana: encuentro con Carlos Sainz, simuladores o un show de drift

La Fórmula 1 toma Madrid con los mejores planes esta semana: encuentro con Carlos Sainz, simuladores o un show de drift

Este reconocido artista urbano tendrá su primera exposición individual en Madrid: sus colores vivos y figuras geométricas exploran lo que significa ser humano

Este reconocido artista urbano tendrá su primera exposición individual en Madrid: sus colores vivos y figuras geométricas exploran lo que significa ser humano