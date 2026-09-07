Alcobendas duplica los colegios con ESO y destina 3,3 millones a centros educativos este curso

Alcobendas arranca el curso escolar 2026/2027 con cerca de 33.000 alumnos y cuatro colegios públicos que imparten en un mismo proyecto educativo las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, el doble que el curso pasado. El Ayuntamiento cifra además en 3,3 millones de euros la inversión pública prevista en centros educativos de la ciudad durante este ejercicio.

Los colegios públicos Valdepalitos y Miguel Hernández se incorporan este año al modelo CEIPSO al comenzar a impartir los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se suman al Bachiller Alonso López y al Luis Buñuel, que iniciaron este modelo durante el curso anterior.

El Ayuntamiento señala entre los objetivos de esta fórmula facilitar el paso de Primaria a Secundaria, reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico. La ampliación permite que parte del alumnado pueda continuar la ESO en el mismo centro en el que cursó las etapas anteriores.

Las clases de Infantil y Primaria han comenzado este lunes, mientras que el alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional se incorporará este martes.

Más de 180.000 euros para actuaciones en el Valdepalitos

El CEIP Valdepalitos, uno de los dos nuevos CEIPSO, ha recibido durante el verano una inversión superior a 50.000 euros destinada a crear un laboratorio para el alumnado de Secundaria, habilitar una nueva aula y realizar mejoras en el comedor.

A estas actuaciones se sumarán otros 135.000 euros para intervenir en el muro exterior, la pintura y los cerramientos del centro, además de actualizar los sistemas de emergencias y protección contra incendios.

Según los datos facilitados por el Consistorio, el conjunto de los centros educativos de Alcobendas recibirá este año 3,3 millones de euros de inversión pública. El Ayuntamiento sostiene que se trata de la mayor cantidad destinada a estas instalaciones en un solo ejercicio en la ciudad.

Alcobendas alcanza las 19 aulas de apoyo para alumnado con TEA

Otra de las novedades del curso es la puesta en marcha de una segunda aula TGD en el CEIP Castilla. Estos espacios proporcionan apoyo especializado al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), con recursos orientados a la comunicación, la socialización y la participación en el entorno escolar.

Con la nueva incorporación, los colegios públicos de Alcobendas cuentan con 19 aulas de este tipo, cinco de ellas dobles.

Además, el CEIP Tierno Galván se incorpora al programa ROBIC, impulsado por las consejerías de Digitalización y Educación de la Comunidad de Madrid. La iniciativa utiliza herramientas de robótica e inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, entre ellos alumnos con TEA, retraso madurativo u otras dificultades de aprendizaje.

Más de un millón de euros en becas y ayudas escolares

El Ayuntamiento prevé destinar durante el curso más de un millón de euros a becas y ayudas educativas. Entre las distintas partidas se incluyen 715.000 euros para ayudas de comedor, con una cuantía de 400 euros por alumno beneficiario.

La convocatoria para material escolar dispone de 138.000 euros y permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre. A ello se añaden 200.000 euros para programas de mejora del rendimiento escolar y prevención del absentismo, 93.000 para becas de excelencia y otros 22.000 para medidas de conciliación familiar, como la apertura de centros educativos en días no lectivos.

El periodo extraordinario de matriculación en las escuelas infantiles municipales también permanece abierto. Según el Ayuntamiento, todavía quedan plazas disponibles para niños de entre dos y tres años.

Nuevos programas educativos y deportivos

El curso incorpora asimismo cambios en la oferta complementaria de algunos centros. El IES Ágora se sumará al programa de Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de Alcobendas.

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Dentro de esta iniciativa, el Giner de los Ríos ofrece actividades de ajedrez, voleibol, fútbol sala y judo, mientras que el Severo Ochoa dispone de escuelas de fútbol sala, baloncesto y voleibol.