Así será el 'Madring Tech Summit 2026': IA, ciberseguridad y tecnología de Fórmula 1 en Madrid

Madrid todavía no ha visto a los monoplazas lanzarse por Madring, pero la Fórmula 1 ya pisa el acelerador en la capital. A las reservas hoteleras, el despliegue de movilidad y una previsión de 467 millones de euros de impacto económico se suma ahora el Madring Tech Summit 2026, tres jornadas que convertirán la Real Casa de Correos en un escaparate de la tecnología que mueve la competición por dentro.

Del 9 al 11 de septiembre, apenas unas horas antes de que arranque el Gran Premio de España de Fórmula 1, expertos y compañías tecnológicas mostrarán cómo la inteligencia artificial, la programación, el análisis de datos y la ciberseguridad están transformando el automovilismo. El programa incluirá sesiones para universitarios, actividades abiertas al público, simuladores de conducción y una conversación con el expiloto Marc Gené, embajador de Ferrari.

La tecnología se suma a la fiebre por la Fórmula 1

La celebración del summit llega en plena expectación por el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, 45 años después de la última carrera disputada en el circuito del Jarama, en 1981.

La competición se celebrará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en Madring, un trazado semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas construido entre los recintos feriales de Ifema y Valdebebas. La carrera del domingo constará de 57 vueltas y tendrá como uno de sus grandes emblemas La Monumental, una curva peraltada de más de medio kilómetro alrededor de la que se concentrarán decenas de miles de espectadores.

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. / NUSSLI - Archivo

En ese contexto, el Madring Tech Summit trasladará al centro de Madrid una parte menos visible de la Fórmula 1: la tecnología que hay detrás de cada decisión, cada dato y cada vuelta.

El programa comenzará el miércoles 9, a las 16:30 horas, con una sesión dirigida a estudiantes universitarios para fomentar las vocaciones STEM. Profesionales del sector explicarán el papel que desempeñan la ingeniería, los datos, la inteligencia artificial y el análisis del rendimiento en las competiciones, así como las oportunidades laborales que ofrecen estas disciplinas.

Los jóvenes participarán además en un desafío organizado por la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid e inspirado en el sector del motor. La actividad permitirá enfrentarse a retos relacionados con la protección de sistemas y entornos digitales durante una carrera de Fórmula 1.

Marc Gené y las decisiones del piloto en tiempo real

El jueves 10, la Real Casa de Correos abrirá al público de 09:30 a 20:00 horas. Una de las principales actividades será una conversación entre el expiloto Marc Gené, embajador de Ferrari, y profesionales de IBM sobre el papel de la tecnología en la toma de decisiones del piloto en tiempo real.

Marc Gené, ex piloto de F1. / Archivo

También participarán compañías como PwC, Salesforce, Oracle, Microsoft, HPE, IBM, Cisco, AWS, CrowdStrike y Eleven Labs, que presentarán las últimas tendencias tecnológicas aplicadas a la Fórmula 1.

Simuladores, IA y piezas de Fórmula 1

El summit tendrá también una vertiente abierta al público. Los madrileños que se acerquen a la Real Casa de Correos el jueves y el viernes, de 9:30 a 13:30 horas, podrán utilizar de forma gratuita simuladores de conducción de coches de carreras. También podrán probar herramientas de inteligencia artificial capaces de recrear entrevistas con pilotos de Fórmula 1.

La programación se completará con una exposición que incluirá cascos y monos de escuderías de F1 y una maqueta detallada del trazado del Gran Premio de España Madring.

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El espacio contará además con una selección de arte contemporáneo español, en una propuesta que vincula tecnología, automovilismo y creatividad justo cuando Madrid entra en los días decisivos de su regreso al calendario de la Fórmula 1.