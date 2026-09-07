Una lectora del Quijote anuncia el regreso de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo a Recoletos

La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid volverá al paseo de Recoletos del 24 de septiembre al 12 de octubre con la participación de 34 librerías españolas. En sus casetas podrán encontrarse desde ejemplares a partir de un euro hasta primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras.

Instalada entre la plaza de Cibeles y la calle Almirante, la feria abrirá de domingo a jueves de 11.00 a 20.30 horas, mientras que los viernes y sábados prolongará su horario hasta las 21.00 horas. La cita se celebra desde 1989 y está organizada por LIBRIS, la Asociación de Libreros de Viejo de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid identifica igualmente a LIBRIS como organizadora del encuentro.

La participación repite la cifra de la edición de 2025, cuando fueron también 34 las librerías especializadas instaladas en Recoletos. El Ayuntamiento cifró entonces en más de medio millón los libros disponibles durante la feria.

Una lectora del Quijote bajo una torre de libros

Antes de la apertura de las casetas, LIBRIS ha presentado el cartel de la 36ª edición, realizado por el pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente. La imagen muestra a una mujer concentrada en la lectura de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, con un gran volumen abierto sobre una mesa. Según la información facilitada por la organización, se trata de una representación de la primera edición de la obra de Miguel de Cervantes.

Sobre la cabeza de la lectora se eleva una estructura compuesta por estanterías llenas de libros y elementos arquitectónicos. La nota la define como una torre de Babel hecha de libros. La composición incluye además un paisaje al fondo, un cielo con nubes y un arco dorado que enmarca la escena. En el lateral derecho figuran el nombre de la feria, las fechas de celebración, el paseo de Recoletos y LIBRIS como entidad organizadora.

Cartel de la 36ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo / FERNANDO VICENTE

"El cartel hace un guiño al universo del libro viejo y antiguo y gráficamente recuerda el cartelismo art déco", explica Vicente. El ilustrador señala asimismo que el original está realizado en óleo sobre tabla. El autor relaciona la escena con el coleccionismo bibliográfico. "La escena evoca la calma y el respeto que rodea al coleccionismo de incunables y rarezas bibliográficas", señala Vicente, que también habla de un vínculo entre los lectores actuales y las obras de la imprenta clásica.

Fernando Vicente ha realizado los carteles de varias ediciones de esta feria. En 2025 fue también responsable de su imagen, que conmemoró el 160º aniversario de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. El dato figura en la información publicada por el Ayuntamiento sobre la 35ª edición.

De Veranos de la Villa a la Feria del Libro de Madrid

Vicente ha firmado este mismo año los carteles oficiales de Veranos de la Villa 2026. La página del festival, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, identifica al ilustrador como autor de las dos imágenes de la campaña, una dedicada a Cibeles y otra a Neptuno.

En esas ilustraciones, Cibeles porta un violín y Neptuno una guitarra, según explica el propio Vicente en su página web. Los dibujos originales están realizados en acrílico sobre papel.

Su nombre figura asimismo entre los cartelistas de la Feria del Libro de Madrid. En 2015 fue el encargado de la imagen de su 74ª edición, tal y como recoge el archivo histórico de la propia feria. En aquel trabajo representó a una lectora atravesada simbólicamente por una flecha que alcanzaba también el libro que sostenía. Vicente explicó entonces que pretendía representar "el flechazo que recibimos cuando la lectura nos atrapa".

Los primeros trabajos de Vicente como ilustrador se remontan a la primera mitad de los años ochenta, cuando publicó en las revistas Madriz y La Luna de Madrid. Tras una etapa profesional en publicidad, volvió a dedicarse a la ilustración y desde 1999 ha colaborado habitualmente con El País y sus suplementos.

Libros desde un euro, primeras ediciones e incunables

Durante la próxima edición, las 34 librerías participantes pondrán a la venta obras de diferentes precios y características. La organización anuncia ejemplares desde un euro, además de primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras.

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