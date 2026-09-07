Jesús, uno de los últimos afiladores ambulantes de Madrid: "No sé si mis hijos continuarán con el oficio, pero quiero enseñarles para no perder la tradición"

Jesús se recuerda de pequeño siempre con las manos manchadas. “Me encantaba tenerlas ocupadas, haciendo manualidades y montando cosas”, dice. La realidad no ha cambiado tanto cinco décadas después. Afilador de profesión, sus manos son su gran tesoro. Jesús Galache es hoy uno de los últimos profesionales ambulantes de la ciudad y visita sus mercados, restaurantes y negocios a diario en busca de filos mellados y despuntados. “Un hermano de mi padre era afilador y fue él quien me enseñó todo lo que sé. También me gustaba la zapatería, pero no era tan complicada como la afiladura, que me enamoró. Pasé unos años en el taller de zapatería de otro tío paterno, que terminó instalando un servicio de afilado de cuchillos en la tienda aprovechando lo que había aprendido”, relata. El madrileño perfeccionó la técnica y comenzó a trabajar por cuenta propia.

Hace 30 años de ese momento y, aunque cree que el gremio ha sufrido cambios significativos, algunas cosas permanecen intactas. “Entonces, España atravesaba una época complicada en cuanto a oportunidades laborales y económicas, pero me arriesgué. Me di cuenta de que se me daba bien, la gente estaba contenta con mi desempeño y me tiré a la piscina. Y salió bien”, reconoce. El que fue un oficio popular en el pasado ha terminado siendo el desempeño de unos pocos que, como Galache, promueven la artesanía y el trabajo manual frente a la digitalización y la tecnología: “Antes éramos muchos y ahora apenas quedamos 15 en toda la Comunidad. Llegan nuevos, pero lo hacen sin saber, creyendo que es fácil y luego se dan cuenta de que no es lo que creían. Este oficio es muy difícil. No se aprende ni en uno ni en dos años. Mi tío siempre decía que, para ser un afilador pleno, son necesarios seis años de experiencia”.

Jesús Galache, uno de los últimos afiladores de Madrid. / ALBA VIGARAY

Jesús hizo de su furgoneta un taller ambulante y comenzó afilando cuchillos de forma gratuita para ganarse la confianza de los vecinos. “Estuve dos meses sin cobrar nada, promocionándome y moviéndome. Así, poco a poco, construí la lista de clientes que aún mantengo a día de hoy. Me recorrí Madrid entero, de punta a punta, pasando por restaurantes y mercados, sobre todo. Gracias al boca a boca, más gente me iba llamando y, si he logrado seguir al frente del negocio después de tanto tiempo, es porque he hecho las cosas bien. Creo que la clave es conseguir que la gente confíe en ti en un lugar donde no hay un exceso de profesionales cualificados”, relata. En su recorrido semanal, que pasa por Alcorcón, Coslada, Vallecas o el centro de Madrid, cada vez hay más restaurantes y menos mercados, que continúan desapareciendo.

Años de experiencia

“Es ahí donde me encuentro con los clientes de toda la vida, la gente mayor. Sin embargo, ha sido en la hostelería donde he notado un cambio. Cada vez hay más chefs jóvenes”, sostiene. La jornada de un afilador ambulante no conoce los horarios. Al menos la de Jesús, que comienza alrededor de las nueve de la mañana, cuando deja a sus hijos en el colegio, y termina no antes de las 23:00, cuando echa el cierre de la furgoneta y vuelve a casa. “Conciliar esta profesión con la vida familiar es complicado. No deja de ser trabajo y yo tengo que sacar a mi familia adelante”, asegura, dejando claro que en ningún momento ha dejado de aprender. Los cuchillos, dice, cambian. También los aceros e incluso las peticiones de cada cliente.

Jesús Galache, uno de los últimos afiladores ambulantes de Madrid. / ALBA VIGARAY

“No es un trabajo monótono o estancado y eso es lo que me motiva cada día. Afilo cuchillos, sierras, cuchillas, herramientas de obra como piquetas o brocas, tijeras de peluquerías o almacenes de ropa… Me han llegado a encargar hacer alguna guadaña, que apenas se utilizan a día de hoy”, cuenta. Un buen afilador, confiesa, ha de saber identificar y analizar a cada cliente y su forma de trabajar. “Así, a la hora de devolver el filo a cuchillos y tijeras, nos aseguramos de que es perfecto para él. No hay dos chefs que trabajen igual. Saber hacer eso es lo que te diferencia de un afilador convencional. De ser así, se puede vivir bien de esta profesión. No hay tantos afiladores, por lo que quienes llevamos décadas aquí, tenemos clientela asegurada”, añade.

Relevo generacional

A lo largo de su trayectoria se ha dado cuenta de que, pese a ser considerada una profesión “en segundo plano”, la mayoría de clientes valoran y respetan el trabajo del afilador ambulante: “Para ellos somos una pieza importante en su día a día. Sin nosotros, hay platos y trabajos que no saldrían adelante. Es un trabajo poco agradecido porque nadie nos ve. Antes, muchos vecinos ponían a punto los cuchillos de casa muy habitualmente. Era diferente. Sigue habiendo, pero no tantos. No sé si la gente seguirá afilando sus cubiertos el día de mañana”.

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Jesús Galache, uno de los últimos afiladores ambulantes de Madrid. / ALBA VIGARAY

A sus 51 años, Galache piensa en el relevo generacional y en si sus hijos continuarán o no con el negocio. “Ser uno de los últimos es una responsabilidad, pero estoy orgulloso. Aún me quedan unos años de actividad y, mientras haya cuchillos que afilar, la profesión seguirá viva. No sé si ellos tomarán el testigo, lo que tengo claro es que lo aprenderán y yo me encargaré de enseñárselo para no perder la tradición de un oficio tan importante como este. Ellos siempre me lo han pedido y la vida da muchas vueltas. Uno nunca sabe dónde va a terminar. Ahora están estudiando y se les da bien. Se convertirán en lo que ellos quieran, pero esta profesión la tendrán aquí siempre, por si quieren volver”, zanja.