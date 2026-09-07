SUCESOS
Un hombre de 46 años, herido grave en un accidente en la A-2 en San Fernando de Henares
La colisión entre dos turismos se ha producido en la vía de servicio y la víctima ha sido trasladada al Hospital de La Paz con traumatismos torácico y abdominal
EP
Un hombre de 46 años ha resultado herido grave en un accidente de tráfico en la A-2, a la altura de San Fernando de Henares, tras colisionar el turismo que conducía con otro vehículo.
El siniestro se ha producido sobre las 16.15 horas en el kilómetro 15 de la vía de servicio de la autovía, donde dos turismos han sufrido una colisión por alcance, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Summa 112 y de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencia han tenido que sacar de uno de los vehículos a uno de los conductores, un hombre de 46 años que se encontraba en estado de semiconsciencia tras el impacto.
Trasladado al Hospital de La Paz
Una vez fuera del turismo, los sanitarios han inmovilizado y estabilizado al herido en la ambulancia. La víctima presentaba lesiones graves por un traumatismo torácico y abdominal, por lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario La Paz.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid también han realizado labores de prevención en la zona después del accidente.
Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la colisión en la A-2.
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