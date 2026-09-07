La Fórmula 1 toma Madrid con los mejores planes esta semana: encuentro con Carlos Sainz, simuladores o un show de drift

Pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc o Lando Norris correrán en el circuito Madring, pero los aficionados de la Fórmula 1 no tendrán que esperar hasta el fin de semana del 12 de septiembre para empezar a adentrarse en el mundo de motor con una semana llena de actividades, por ejemplo, simuladores de carreras, un show de drift, entrevistas con expilotos por una IA entrenada o un encuentro con Carlos Sainz.

Sin embargo, debido al alto precio de las entradas (al rededor de los 500 euros) a la carrera, muchos no podrán ir a ver el Gran Premio de primera mano. El plan para vivir la competencia en un buen ambiente es el bar F1 Arcade, donde, junto a simuladores, celebrarán una watch party en vivo, pero debe comprar su entrada. Además, para calentar motores, El Corte Inglés ya ha puesto en venta mercancía de la colección Madring en varios puntos.

Williams, Aston Martin y McLaren en Madrid: organizan fan zone con visita de Carlos Sainz, sorteo de relojes y mercancía exclusiva

La escudería de Carlos Sainz, Williams, organiza una fan zone en Plaza de Callao. El piloto madrileño visitará en una sesión de preguntas y respuestas en vivo el martes 8 de septiembre a las 19:00 horas. Además, Luke Browning, piloto de reserva de Williams, se reunirá con los aficionados en un encuentro especial el miércoles 9 a las 19:00 horas, mientras que James Vowels, director del equipo homónimo, hará lo propio el jueves 10 a las 18:00 horas. Para asistir, debe registrarse en la app móvil de la escudería.

Carlos Sainz, piloto madrileño de Williams, y James Vowels, director de la escudería homónima, visitarán la 'fan zone' de Williams en Callao este martes 8 de septiembre / EFE

Asimismo, el espacio tendrá simuladores, juegos, mercancía, trofeos, comic especial de Marvel, entre otras actividades. Del 7 al 13 de septiembre, abrirá entre semana a las 11:00 hasta las 21:00 horas y fin de semana, desde las 10:00 hasta las 21:00 el sábado y 16:00 horas el domingo.

Al mismo tiempo, Williams también tendrá un Commando Studio en la calle Velázquez, con un social run el 9 de septiembre que llegará a la fan zone y cuesta 15 euros. La programación incluye sesiones guiadas el 12 y 13 con un storytelling de la F1. Además, habrá batidos especiales y colección de mercancía limitada.

Otra escudería que creará un espacio particular para sus aficionados es Aston Martin, el equipo del piloto español Fernando Alonso, en la Boutique Iguana, donde se sortearán dos relojes y encontrará actividades, pruebas retadoras y descubrirá qué tipo de piloto eres.

McLaren también se ha querido sumar, en este caso, con una experiencia en La Vaguada el domingo 13 de septiembre. Junto a Mastercard y Heineken, invitan a pilotar un simulador, probar juegos de reflejos y ver la carrera desde allí, así como tendrá colección de mercancía exclusiva y fotomatón IA, bajo registro previo en la web o app del centro comercial.

Más planes: show de drift, exposiciones y entrevistas a pilotos con IA

El miércoles 9 de septiembre estará un show de drift con Luke Woodham, piloto británico múltiple campeón de Gymkhana Grid, junto a Alexandre Claudin, piloto francés oficial de la marca Monster Energy, reconocido por su participación en el programa Hyperdrive (de Netflix). Será a las 18:00 horas en Kinepolis Ciudad de la Imagen, bajo entrada libre.

El miércoles 9 de septiembre habrá un show de drift con los reconocidos pilotos Luke Woodham y Alexandre Claudin / Europa Press

En Plaza Colón habrá una exposición del legado de Audi, con una visitas guiadas, bajo reserva previa, el jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas, con Christine GZ, piloto de carreras ítalo-española que compite en competiciones de rally y off-road, también presentadora y reportera en televisión. También habrá otra a las 19:00 con Toni Cuquerella, ingeniero de carreras de automovilismo bajo escuderías como Ferrari y presentador de televisión español.

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Gracias a una IA entrenada, podrá entrevistar a pilotos de la Fórmula 1 y regatear precios de los productos hablando con agentes de voz. Del 9 al 13 de septiembre, calle Belén 4 acogerá este espacio impulsado por Audi Revolut en colaboración con Eleven Labs, también acoge una retransmisión de la carrera, ingreso con reserva previa.