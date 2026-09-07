Simuladores, coches clásicos y pantallas gigantes: así se vive la Fórmula 1 en los municipios de Madrid

¡Comienza la cuenta atrás para una de las semanas más emocionantes en la capital! La Fórmula 1 no se vivirá este fin de semana únicamente entre las curvas y las gradas de Madring.

La llegada del Gran Premio de España a Madrid va a sacar el mundo del motor a la calle y llevará simuladores, monoplazas, coches clásicos, actividades infantiles, música y hasta pantallas gigantes a diferentes municipios de la región.

Sin duda, una programación paralela con la que la Comunidad de Madrid quiere aprovechar uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año para que la experiencia llegue también a quienes no estén en el circuito.

Actividades en varios municipios de Madrid

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, pero durante los días previos y el propio fin de semana habrá actividades gratuitas repartidas por diferentes localidades madrileñas.

Estas propuestas forman parte de la iniciativa Madrid con el Motor, con el patrocinio del programa Pueblos con Vida y, entre todos esos planes, hay uno especialmente llamativo para quienes siempre han querido saber qué se siente al ponerse a los mandos de un monoplaza: Arroyomolinos instalará tres simuladores de Fórmula 1 y expondrá un Formula Nissan de 1998.

Tres simuladores en Arroyomolinos para sentirse piloto de Fórmula 1

Bajo el nombre de 'Vive la F1 en Arroyomolinos', la localidad madrileña dedicará buena parte del fin de semana al mundo del automovilismo con una programación pensada para aficionados al motor, jóvenes y familias. La cita será del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, frente al Torreón.

Uno de sus principales atractivos serán los dos simuladores F1 Cockpit. A ellos se añadirá un tercer simulador de Fórmula 1 a escala real 1:1, con el que los participantes podrán experimentar de forma virtual algunas de las sensaciones asociadas al pilotaje de un monoplaza. El acceso a los simuladores se irá organizando de manera gradual en función de la afluencia de público.

Un Formula Nissan de 1998 en plena Plaza Mayor

Arroyomolinos también expondrá un Formula Nissan de 1998, un vehículo utilizado en las categorías de promoción de pilotos antes de avanzar hacia los escalones superiores del automovilismo. Será una oportunidad poco habitual para contemplar de cerca uno de estos coches de competición y descubrir algunos de los elementos que caracterizan a un monoplaza.

La muestra podrá completarse además con un vehículo Carcross perteneciente a una empresa del propio municipio reconocida con el sello Madrid Excelente por el desarrollo de su tecnología, vinculando así la celebración con la innovación y el tejido empresarial local.

La Fórmula 1 llega también a Valdemorillo, Alcobendas y Leganés

Arroyomolinos no será la única localidad que se contagie de la fiebre por la F1. La programación de Madrid con el Motor y Pueblos con Vida reparte actividades por distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Uno de los primeros planes tendrá lugar en Valdemorillo, donde la Plaza de Toros de La Candelaria acogerá la XV edición de su encuentro de coches y motos clásicos. La muestra reúne alrededor de 200 vehículos con más de 30 años de antigüedad, además de algunas piezas centenarias, y completa la jornada con propuestas educativas y actividades dirigidas al público infantil.

En Alcobendas, la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes contará con tres simuladores de conducción, entre ellos una réplica de un monoplaza de Fórmula 1 y dos cabinas estáticas.

Por otro lado, el Recinto Ferial de Leganés acogerá actividades festivas relacionadas con el automovilismo y una pantalla gigante en la que los aficionados podrán contemplar imágenes de la historia de la máxima competición del motor.

Actividades infantiles en Villa del Prado: los más pequeños tendrán su propio Gran Premio

Los más pequeños tendrán su propio Gran Premio en Villa del Prado. En su Plaza Mayor se han preparado propuestas como un concurso de dibujos inspirados en la Fórmula 1 y un taller para montar la plantilla de un monoplaza. También se expondrán trabajos realizados por niños en el circuito vial María de Villota del municipio.

Además, los participantes podrán enfrentarse a diferentes retos y conseguir sellos hasta completar su particular recorrido y obtener el Pasaporte de Piloto Oficial del Gran Premio Infantil de Villa del Prado.

Una Fan Zone de Fórmula 1 en Las Rozas

Entre el 11 y el 13 de septiembre, la Plaza de España de Las Rozas se transformará también con una Fan Zone dedicada a uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. La iniciativa contará con el apoyo y colaboración del Karting Carlos Sainz, estrechamente vinculado a los inicios deportivos del piloto madrileño.

Un Fórmula 1430 en Paracuellos de Jarama

El recorrido por la Fórmula 1 fuera de Madring continúa en Paracuellos de Jarama, donde se expondrá en distintos lugares del municipio un Fórmula 1430 de Santiago Martín Cantero, piloto y preparador de vehículos de competición cuya trayectoria está ligada al mundo del motor desde hace décadas. A esta exposición se añadirá un simulador de F1 en el Espacio Joven de la Terminal.

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La Cabrera proyectará la carrera en una pantalla gigante

La programación culminará el domingo 13 de septiembre en La Cabrera, con una jornada especialmente pensada para acercar la Fórmula 1 a la Sierra Norte de Madrid. En la explanada del parking de Fonsana habrá dos simuladores de conducción con los que los participantes podrán competir para lograr los mejores tiempos. El plan se completará con photocall, música en directo y una pantalla gigante para seguir la carrera.