Los fisioterapeutas madrileños desmontan el mito: el peso de la mochila no causa dolor de espalda en los niños

Más de un millón de alumnos han vuelto este lunes a las aulas en la Comunidad de Madrid. Y vuelve el eterno debate: ¿el peso de las mochilas causa deformaciones estructurales en la columna, como la escoliosis? Los fisioterapeutas madrileños señalan que, salvo casos puntuales en los que exista una patología previa, no hay una relación directa entre problemas de espalda y aspectos biomecánicos, como el peso de la mochila o cómo se transporta.

De hecho, el dolor de espalda en la infancia y adolescencia ha aumentado durante las últimas décadas, a pesar de recomendaciones como aligerar el peso de las mochilas. Lo importante es mejorar las capacidades físicas del alumnado, para que puedan responder a las demandas que tengan que asumir en cada curso y prevenir problemas musculoesqueléticos. En este caso, reforzando sus cuerpos a través de la actividad física, de manera que transporten las mochilas sin problema.

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid también recuerdan que debe primar el sentido común y es desaconsejable cargar las mochilas en exceso. “Si niños quieren cargar más, han de entrenar para ello”, explica Pablo Herrera, vicedecano del CPFCM.

¿Son realmente mejores las mochilas con ruedas? Respecto a si son mejores o peores las mochilas con ruedas, este elemento permite restar peso al caminar por un lugar plano, pero diversos estudios demuestran que hay una mayor exigencia en los miembros superiores del niño a la hora de vencer las irregularidades del terreno o subir unas escaleras. En estos lugares sería recomendable portarla sobre los hombros.

09/09/2024 Un padre con sus hijos el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid comienza esta semana el curso escolar 2024-2025 con 64.435 docentes al sumar 1.394 profesores nuevos a las aulas y 1.267.286 alumnos, un 0,4 por ciento más. Del total de los alumnos madrileños que comienzan este curso, el 81,7 por ciento acudirá a centros educativos sostenidos con fondos públicos. ‘Por la vuelta al cole’ los autobuses de la EMT serán gratuitos hoy y mañana. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

La postura "perfecta" no existe: moverse es clave para evitar el dolor de espalda

Otra falsa creencia que sigue generando debate entre la sociedad es si el aumento del dolor de espalda entre el alumnado está provocado por la manera en que se sientan en el aula: las investigaciones científicas también confirman que la postura al sentarse no tiene una relación directa con la posibilidad de desarrollar dolor de espalda o un trastorno musculoesquelético, salvo en casos excepcionales, como pueden ser ciertas patologías.

No hay una postura “perfecta” ni estándar que evite molestias de espalda. Es necesario cambiar de posición cada cierto tiempo y mantenerse activo, evitando el sedentarismo en niños y adolescentes, que a veces pasan también demasiado rato ante el televisor o jugando a videojuegos en el ordenador.

Es aconsejable adoptar una posición cómoda, relajada, que puede ser diferente para cada persona, la que mejor se acomode a su cuerpo. Y en el aula hay que sentarse con corrección.

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“Por muy cómoda que sea una postura, si pasas varias horas sin moverte, te dolerá la espalda. La mejor postura es la que menos dura”, añade el fisioterapeuta Pablo Herrera.