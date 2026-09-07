La fiebre de la F1 toma Madrid: 'sold out' de entradas, hoteles a casi 500 euros y un escaparate de 467 millones

Todavía no han arrancado los motores ni se ha iniciado la cuenta atrás de los semáforos, pero la fiebre por la Fórmula 1 ya está totalmente encendida en Madrid. Sus efectos ya se sienten en el aeropuerto, los hoteles, las viviendas turísticas y las calles que rodean Ifema. A una semana de que los monoplazas recorran por primera vez el circuito de Madring, la expectación desatada alrededor del Gran Premio de España ha disparado las reservas y los precios del alojamiento y obliga a preparar uno de los mayores dispositivos de movilidad desplegados en la capital para un acontecimiento deportivo.

La competición regresará a Madrid del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, 45 años después de la última carrera disputada en el circuito del Jarama, en 1981. Lo hará en un trazado semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas construido entre los recintos feriales de Ifema y Valdebebas. La carrera del domingo constará de 57 vueltas y tendrá como principal emblema La Monumental, una curva peraltada de más de medio kilómetro alrededor de la que se concentrarán decenas de miles de espectadores.

Más de 120.000 entradas vendidas

La dimensión del evento se refleja, en primer lugar, en las taquillas. Un estudio elaborado por PwC para la organización cifra en más de 120.000 las entradas de grada y hospitalidad vendidas. De sus compradores, más de 80.000 llegarán desde fuera de la Comunidad de Madrid: alrededor de 45.000 procederán de otros países y unos 35.000 viajarán desde el resto de España.

El Ayuntamiento eleva hasta unos 345.000 la afluencia acumulada durante las tres jornadas. La organización ya había anunciado en julio un “lleno técnico”, una fórmula que respondía a la necesidad de reservar un pequeño margen para posibles ajustes de visibilidad o exigencias de la retransmisión televisiva. Para entonces, el 32% de las entradas se había adquirido desde el extranjero, especialmente desde Reino Unido, Estados Unidos, México y Francia.

También se ha agotado el Paddock Club, con capacidad para unas 3.500 personas y un 75% de compradores internacionales. A ello se suma una oferta de hospitalidad de unas 15.000 plazas, con experiencias y localidades premium que han elevado el perfil económico de una cita cuyas entradas ordinarias partieron de alrededor de 300 euros y alcanzaron precios superiores a los 1.000.

Los vuelos desde Reino Unido crecen un 46%

La llegada masiva de aficionados también empieza a reflejarse en las conexiones aéreas. Los datos de Amadeus Travel Intelligence, actualizados a mediados de agosto, muestran que las reservas de vuelos hacia Madrid entre el 9 y el 13 de septiembre aumentan especialmente desde Reino Unido, con un 46% másque en las mismas fechas de 2025. Le siguen Corea del Sur, con un crecimiento del 45%; Francia, con un 32%, y Uruguay, con un 31%.

Argentina representa ya el 15% de las reservas aéreas internacionales para la semana del Gran Premio, coincidiendo con la presencia del piloto Franco Colapinto. México, por su parte, es el mercado que más terreno gana entre los principales países emisores, con un incremento del 16% y una cuota del 11%.

En el periodo más amplio comprendido entre el 9 de septiembre y el 4 de octubre, en el que también influyen los conciertos de Shakira, las reservas de vuelos con destino a Madrid crecen un 5% interanual. El aumento alcanza el 28% en los trayectos nacionales y el 4% en los internacionales. Asimismo, durante la semana de la carrera, las estancias de entre seis y 13 noches representan el 39% de las reservas, una señal de que parte del público extranjero aprovechará el Gran Premio para prolongar su visita a la capital.

Hoteles a 485 euros de media y Airbnbs disparados

El alojamiento es otro de los termómetros de la expectación generada. La Comunidad de Madrid llegó a pronosticar una ocupación hotelera cercana al 100% y más de 300.000 pernoctaciones vinculadas al evento. Las previsiones varían según el establecimiento y la muestra analizada, pero todas coinciden en el fuerte incremento de las tarifas. Un estudio de SiteMinder basado en más de 13.000 reservas sitúa en 485 euros la tarifa media diaria entre el 10 y el 13 de septiembre. Son 199 euros más que en el mismo periodo de 2025 y un encarecimiento del 69,6%.

Los aficionados también han planificado el viaje con mucha más antelación. La reserva media se realizó 130 días antes de la carrera, más de cuatro meses, frente a los 90 días del año pasado. La estancia pasa de dos a 2,15 noches y el peso del turismo internacional crece un 19%. La gestora ACHM Hotels, con cinco establecimientos y casi 1.500 habitaciones en Madrid, espera alcanzar una ocupación del 90% en sus hoteles del centro y elevar un 175% los ingresos por habitación disponible.

La escalada de precios resulta todavía más llamativa entre algunas de las viviendas turísticas que siguen disponibles cerca del circuito. Una búsqueda realizada a finales de agosto en Airbnb mostraba apartamentos y casas de Hortaleza y Valdebebas anunciados por entre 1.000 y 5.000 euros para las tres noches del Gran Premio. En casos más extremos, como ha denunciado este semana el portavoz de Urbanismo del PSOE de Madrid, algunos alojamientos superan ampliamente los 10.000 euros por tres noches, llegando uno de ellos a sobrepasar la mareante cifra de los 17.000 euros.

Cinco días de restricciones y blindaje policial

La celebración del GP obligará a restringir la circulación en el entorno de Ifema y Valdebebas desde el jueves 10 hasta el lunes 14 de septiembre. Durante esos cinco días quedará cortado al tráfico no autorizado el interior del perímetro del circuito, mientras que la M-11 y la M-40 podrán sufrir interrupciones puntuales si se produce una llegada masiva de vehículos. Entre el 11 y el 13 se activarán además dos “coronas de movilidad”, con acceso controlado a la más próxima al trazado. Los residentes de Las Cárcavas y los usuarios de hoteles, oficinas y otras instalaciones de la zona deberán disponer de una acreditación para entrar en coche.

El Consistorio recomienda - y espera que cerca del 75% de los asistentes lo haga- acudir en transporte público. Para ello, la línea 8 de Metro aumentará un 50% su capacidad, Cercanías ofrecerá trenes cada cinco minutos en las horas de mayor demanda del fin de semana y la EMT habilitará cinco lanzaderas gratuitas desde el Metropolitano, Canillejas, plaza de Castilla y avenida de América, además de una conexión interna entre las zonas norte y sur de Madring. También se reservarán 11.854 plazas para coches, 1.000 para motocicletas y 270 para autocares.

A las restricciones se sumará un dispositivo de seguridad formado cada día por cerca de 1.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según el plan presentado este viernes por la Delegación del Gobierno. El operativo estará dirigido desde un centro de coordinación y contará con una mesa específica de inteligencia para analizar y hacer seguimiento de posibles amenazas. También se creará una célula de coordinación aérea integrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército del Aire, ENAIRE y Aena, con equipos de drones y contradrones y el apoyo de helicópteros.

Un escaparate de 467 millones

Tras los datos de visitantes y reservas se encuentra la apuesta de las administraciones madrileñas por convertir la carrera en un gran escaparate internacional de la región. El último informe de PwC calcula que esta primera edición dejará un impacto económico de 467 millones de euros, generará 8.850 puestos de trabajo y permitirá recaudar cerca de 83 millones en impuestos y cotizaciones sociales.

La Comunidad cifra en más de 1.600 millones de espectadores el alcance mundial de la F1 y confía en aprovechar esa exposición para promocionar la región. “Cuando uno viene al Gran Premio, lo mejor que viene después es el propio Madrid”, ha resumido Isabel Díaz Ayuso. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que la elección de la ciudad confirma su posición como una de las “grandes capitales mundiales del deporte”.

Madrid espera así que quienes lleguen atraídos por los monoplazas prolonguen su estancia, visiten sus museos, consuman en sus restaurantes y regresen después de la carrera. El reto será demostrar que la gran operación promocional y económica puede convivir con las restricciones, la subida de los precios y las molestias que soportará el entorno del circuito. La fiebre ya se ha desatado; su verdadero balance comenzará a medirse cuando se apague el último motor.