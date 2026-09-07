La exposición que te lleva a Guatemala sin salir de Madrid: se acerca a la resiliencia de comunidades rurales en la frontera con México

Cruzar el Atlántico suele ser complicado, por tiempo, por dinero, o por la ansiedad que sienten aquellos que le tienen reservas a los aviones. En un angosto istmo de ese otro lado, lo que llamamos Centroamérica, se esconde el legado maya vivo, paisajes volcánicos y comunidades rurales, en las cuales se centra esta exposición gratuita que puede visitar en Madrid.

Guatemala es apenas uno de esos pequeños países que conforman el limbo entre el norte y sur americano, pero no necesita tomar un vuelo para visitarlo, tan solo un tren de Metro Madrid a Pirámides, Acacias o La Latina basta para llegar a la biblioteca que acoge esta exposición hasta el 30 de septiembre.

La resiliencia de un pueblo atravesado por la pobreza en la frontera con México en imágenes: están expuestas en una biblioteca pública de Madrid

En concreto, la exposición 'Guatemala, tierra de oportunidades' se encuentra en la Biblioteca Pública Pedro Salinas, cerca de la Glorieta Puerta de Toledo en el distrito centro. Se centra en la realidad de las comunidades rurales de Tacaná (San Marcos), al occidente del país y en toda la frontera con México, donde la precarización marca el día a día de miles de familias.

Esta exposición gratuita en Madrid se adentra en la precariedad de Guatemala, especialmente en un pueblo en la frontera con México, pero también en las salidas que las comunidades están desarrollando / Pexels

Al pie de Volcán Tacaná, el segundo pico más alto de la región, los habitantes enfrentan cada día el reto de garantizar una alimentación suficiente y nutritiva. Entre vistas turísticas, 10 paneles recorren cómo la producción sostenible, la nutrición adecuada y el cuidado del entorno son piezas inseparables para hacer realidad el derecho a la alimentación.

Se trata de un territorio con mucha pobreza y dependencia agrícola, especialmente de maíz, papa y hortalizas. Además, su ubicación lo obliga a enfrentar aislamiento geográfico, ya que la lejanía con centros urbanos dificulta el acceso para comprar y vender en mercados, así como servicios básicos en electricidad o agua.

Acercarse a la realidad rural de Guatemala sin salir de Madrid

'Guatemala, tierra de oportunidades' presenta el proyecto de cooperación internacional que la Fundación Fabre desarrolla junto a su socio local FUNDAP, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, y que ya ha beneficiado a más de 2.700 personas mediante huertos familiares, formación en salud comunitaria y sistemas de agua y producción.

Noticias relacionadas

Exposición 'Guatemala, tierra de oportunidades' en la Biblioteca Pública Pedro Salinas sólo este septiembre / Comunidad de Madrid

La muestra es una invitación a descubrir cómo pequeñas acciones locales construyen sistemas alimentarios más justos y sostenibles, destinada a adultos y jóvenes desde los 14 años con acceso abierto al público de forma gratuita y en el mismo horario de la biblioteca pública, entre las 9:00 y 21:00 horas de lunes a viernes.