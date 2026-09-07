Esperanza Aguirre exige devolver a Marruecos a los migrantes irregulares de Ceuta y avisa: "Si no, ganará la extrema derecha"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver ya a Marruecos a los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio y ha avisado que, si no se hace, acabará ganando en España la extrema derecha como ha ocurrido en Sajonia-Anhalt, tras la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de este domingo.

Aguirre ha asegurado que si la Ley de Extranjería no permite llevar a cabo esa devolución, "hay que derogarla" y que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley. De hecho, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "se ha hartado de gobernar por decreto", sin que lo apruebe el Parlamento.

"Lo que le pasa al Gobierno es que Pedro Sánchez no tiene ningún interés en los ceutís, le importa un bledo. Está muy preocupado de los chicos y chicas que han entrado desde Marruecos, que yo también, pero los ceutís tienen también sus derechos", ha recalcado Aguirre a los medios de comunicación tras asistir al desayuno informativo con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, organizado por el foro Nueva Economía.

"Lo único que tiene que hacer es devolverlos"

Por eso, Aguirre ha recalcado que a todos los inmigrantes irregulares de Ceuta "hay que devolveros por donde entraron". "Y es lo que ha dicho el comisario de Inmigraciones, que acaba de aprobar un reglamento para permitir la devolución y, si no se hace y si no se quitan esos trámites, pues acabaremos como ha ocurrido en Sajonia, que ganará la extrema derecha", ha avisado.

Aguirre ha calificado de "disparate" que el Ejecutivo asuma el control del puerto de Ceuta para alojar a inmigrantes en carpas y ha recalcado que "lo único que tiene que hacer" es "hacer caso a lo que le dijo Marruecos" al aceptar "aceptarlos a todos de vuelta".

"Por lo tanto, a devolverlos a todos. Todo menos ponerlos en el puerto de Ceuta, donde salen todos los barcos que van a la península y encima está lleno de combustibles porque es ahí donde está una compañía petrolera que tiene sus almacenes. No puede ser", ha exclamado.

Por eso, ha insistido en que esa decisión es "un disparate absurdo del señor Sánchez" y ha avisado que entre los inmigrantes irregulares hay "delincuentes", lo que puede provocar un "desastre absoluto".

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"A mí me parece que el ministro Puente ha vuelto a hacer otro disparate de los suyos, como cuando dijo 48 horas después de la entrada de la invasión que qué bien, que otra cosa que había arreglado Pedro Sánchez", ha finalizado.