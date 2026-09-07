Entrevistar a un piloto de F1 con IA y negociar con una máquina: la experiencia que llega a Madrid por el Gran Premio

Entrevistar a un piloto de Fórmula 1, regatear el precio de una compra con una máquina o escuchar una carrera en diferentes idiomas. Todo ello será posible en Madrid gracias a la inteligencia artificial coincidiendo con el regreso de la F1 a la capital. ElevenLabs abrirá del 9 al 13 de septiembre su primera pop up en Madrid, un espacio en el que los visitantes podrán probar algunas de las aplicaciones de la IA de voz.

La tienda física exprés se instalará en la calle Belén, 4, coincidiendo con la celebración del Gran Premio de España, previsto del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madring.

La Pop Up Store Madrid, Edición Fórmula 1, de ElevenLabs permitirá probar diferentes experiencias de inteligencia artificial de voz coincidiendo con el Gran Premio de España. / Cedida

La propuesta reúne cuatro experiencias relacionadas con la inteligencia artificial aplicada al deporte, el comercio, los contenidos y la atención al cliente. Entre ellas destaca una cabina en la que será posible formular preguntas a un piloto de Fórmula 1 a través de una voz recreada mediante IA.

Entrevistar a un piloto de Fórmula 1 con inteligencia artificial

Una de las experiencias más llamativas permitirá entrar en una cabina y entrevistar a un piloto de Fórmula 1 mediante una voz recreada con inteligencia artificial.

El visitante podrá plantear sus propias preguntas y mantener una conversación con el sistema, en una demostración de las posibilidades que ofrecen las voces generadas mediante IA en ámbitos como el deporte, los medios de comunicación y la creación de contenidos.

La experiencia llega a Madrid cuando la capital recupera la Fórmula 1 precisamente 45 años después de la última carrera disputada en el circuito del Jarama, en 1981.

El Gran Premio de España se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, el nuevo trazado semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas construido entre los recintos feriales de Ifema y Valdebebas.

La F3 rueda hoy en el nuevo circuito Madring / Madring

Negociar el precio de una compra hablando con una máquina

La segunda experiencia lleva la inteligencia artificial al terreno de las compras. Los visitantes podrán mantener una conversación con un agente de voz capaz de responder preguntas, recomendar productos y negociar el precio en tiempo real.

La demostración busca enseñar de forma práctica las posibilidades del denominado comercio conversacional, en el que un sistema de inteligencia artificial puede mantener un diálogo con el consumidor y adaptar sus respuestas durante la interacción.

La tecnología abre así la puerta a nuevos sistemas automatizados de atención al cliente capaces de mantener conversaciones personalizadas a gran escala.

Escuchar una carrera de Fórmula 1 en diferentes idiomas

La Fórmula 1 será también el hilo conductor de una tercera demostración. Los asistentes podrán seleccionar diferentes idiomas y escuchar la retransmisión de una carrera con voces generadas mediante inteligencia artificial. El objetivo es mostrar cómo las tecnologías de voz y doblaje multilingüe pueden utilizarse para adaptar un mismo contenido a audiencias de diferentes países.

Instalaciones de F1 Arcade Madrid, durante su inauguración institucional, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Acto inaugural en el local de F1 Arcade Madrid, en el Paseo de la Castellana, donde autoridades municipales y responsables de la firma presentan este nuevo espacio de ocio inmersivo con más de 65 simuladores de Fórmula 1, concebido como punto de encuentro social para la afición al motor en la capital. / Carlos Luján / Europa Press

Pedir un café hablando con una máquina

La cuarta experiencia será mucho más cotidiana. Los visitantes podrán pedir un café directamente a una máquina utilizando únicamente su voz.

El sistema deberá comprender el pedido, procesar la petición y responder de manera natural al usuario, mostrando las posibilidades de los agentes conversacionales en situaciones del día a día. Las cuatro demostraciones pretenden acercar al público aplicaciones concretas de una tecnología que habitualmente permanece detrás de una pantalla: desde comprar y consumir contenidos hasta relacionarse con servicios automatizados mediante una conversación.

Una pop up abierta durante el Gran Premio de España

La tienda permanecerá abierta al público del 9 al 13 de septiembre, por lo que su actividad coincidirá con los días previos y con la propia celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1.

ElevenLabs organizará además el viernes 11 de septiembre de 2026, de 12:00 a 13:00 horas, una convocatoria específica para medios de comunicación.

Durante esa visita, los equipos podrán grabar imágenes y sonido de las experiencias, realizar demostraciones personalizadas y entrevistar a portavoces de ElevenLabs sobre el desarrollo y las aplicaciones de la inteligencia artificial de voz.

La compañía trabaja con empresas de 80 países, entre ellas eDreams, Meta, Revolut y Deutsche Telekom, y considera España uno de sus mercados estratégicos. La apertura de su primer espacio físico en Madrid se suma así a las actividades tecnológicas organizadas en la capital alrededor del regreso de la Fórmula 1.

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ElevenLabs participará también en el Madring Tech Summit 2026, que reunirá del 9 al 11 de septiembre en la Real Casa de Correos a expertos y compañías para abordar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad en el automovilismo.