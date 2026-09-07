Las educadoras de 0 a 3 años acampan en Sol para reclamar avances en sus condiciones de trabajo

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid han iniciado este lunes una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol para reclamar la apertura de una mesa de negociación con la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Madrid que permita resolver el conflicto colectivo del primer ciclo de Educación Infantil.

El colectivo permanecerá en Sol desde este lunes a las 18.00 horas hasta el jueves a las 12.00 horas con carteles reivindicativos, sillas plegables, esterillas para pasar la noche y elementos para hacer frente a las altas temperaturas que todavía afectan a la capital. Como en anteriores movilizaciones, las trabajadoras acudirán vestidas con sus habituales camisetas amarillas.

La portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, ha explicado a Europa Press que la protesta busca reclamar una respuesta de las administraciones ante un conflicto que, según sostiene, se mantiene abierto desde hace cinco meses y coincide con el inicio del curso escolar.

Piden negociar la bajada de ratios y mejoras salariales

Marín ha criticado que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso esté ignorando "completamente" la huelga del sector y ha advertido de que la falta de acuerdo termina afectando "a la infancia y a las familias de la Comunidad de Madrid".

Entre las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles figuran la reducción de ratios en las aulas, la implantación de la pareja educativa y la mejora de los salarios del personal del primer ciclo de Infantil.

La portavoz de PLEI ha denunciado que algunas trabajadoras en servicios mínimos atienden a grupos de hasta 24 niños de entre 2 y 3 años y ha señalado que muchas educadoras perciben alrededor de 1.080 euros mensuales.

Además, ha indicado que esperan que la modificación del Real Decreto educativo aprobada por el Ministerio permita avanzar en la reducción de ratios, aunque ha señalado que las mejoras salariales tendrán que seguir reclamándolas mediante la negociación.

PLEI reclama una mesa de diálogo con Comunidad y Ayuntamiento

Desde la Plataforma de Escuelas Infantiles insisten en la necesidad de abrir una mesa de negociación para abordar el conflicto laboral.

"Lo que pedimos es que se sienten y que negocien con nosotras, que nos den alguna propuesta para poder resolver el conflicto y volver a las aulas, que es lo que más deseamos", ha señalado Marín.

La portavoz ha recordado que mantuvieron una reunión con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tras siete semanas de huelga, encuentro en el que, según su versión, se comprometió a no continuar prorrogando contratos ni pliegos de licitación y a incorporar la pareja educativa.

Sin embargo, Marín ha denunciado que posteriormente se siguieron aprobando "adendas", lo que, a su juicio, mantiene a las escuelas infantiles "con las mismas condiciones".

Las educadoras anuncian que mantendrán la huelga

La representante de PLEI ha asegurado que las educadoras infantiles han sido "la chispa" que ha impulsado nuevas movilizaciones educativas y ha recordado que otras etapas del sistema educativo tienen previsto iniciar una huelga indefinida el próximo 14 de octubre.

El colectivo ha advertido de que mantendrá sus protestas hasta que el Partido Popular quiera "sentarse a negociar".

"Seguiremos peleando por la infancia y por mejorar nuestras condiciones salariales", ha concluido Marín.

Óscar López apoya las reivindicaciones del colectivo

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha acudido este lunes a la concentración en la Puerta del Sol para trasladar su apoyo a las educadoras infantiles.

López ha considerado "intolerable" la situación del sector y ha defendido que las trabajadoras reclaman mejoras "muy justas" después de cinco meses de movilizaciones.

El dirigente socialista ha destacado que el colectivo ha conseguido unir a las trabajadoras de la educación infantil para reivindicar que la atención de los niños de 0 a 3 años constituye "una etapa educativa más".

También ha respaldado las principales demandas del sector: salarios dignos, ratios adecuadas y apoyos suficientes en las aulas.

El PSOE reclama condiciones dignas para las educadoras infantiles

López ha señalado que el Gobierno central está cumpliendo con la modificación normativa sobre ratios y ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, gobernados por el PP, que garanticen unas condiciones laborales adecuadas para las profesionales del sector.

El secretario general del PSOE madrileño ha defendido que la Educación Infantil "no es un sitio donde aparcar a los niños", sino una etapa educativa que requiere recursos y profesionales con condiciones dignas.

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"No están pidiendo nada extraordinario, están pidiendo un salario digno", ha afirmado López, quien ha insistido en que una región como Madrid no puede mantener esta situación de precariedad.