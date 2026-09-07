Cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Leganés dimiten tras la candidatura de Miguel Recuenco

Cuatro miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Leganés, entre ellos la concejala Sara Oviedo, han presentado su dimisión irrevocable de la dirección local por una "profunda y total pérdida de confianza" en el proyecto encabezado por el secretario general de la agrupación y candidato socialista a la Alcaldía de Leganés en 2027, Miguel Recuenco Pérez.

La ruptura interna se produce después de la proclamación de Recuenco como candidato socialista a las elecciones municipales de 2027, tras la retirada de Oviedo del proceso de primarias. La carta de dimisión, dirigida al propio secretario general y difundida por la concejala en la red social X, está firmada también por María José Carrasco, Elena Ayllón y Bernardo Ramos.

Los dimisionarios denuncian una pérdida de confianza en la dirección local

Los cuatro dirigentes sostienen que su salida no responde a un episodio "aislado ni coyuntural", sino a la deriva política y orgánica que, según denuncian, ha tomado la agrupación desde que Miguel Recuenco asumió la Secretaría General del PSOE de Leganés.

En el escrito critican la concentración de decisiones en torno al líder local, la "ausencia sistemática de diálogo real", el incumplimiento de compromisos internos y la consolidación de un modelo de funcionamiento basado, a su juicio, en "la imposición y el personalismo".

La dimisión supone la ruptura de los equilibrios alcanzados tras el proceso orgánico celebrado en abril de 2025, cuando las distintas sensibilidades del partido acordaron integrarse en una misma dirección para garantizar la convivencia interna y construir un proyecto común.

La dirección socialista buscaba recuperar la Alcaldía perdida en 2023

Según recoge la carta, aquel acuerdo tenía como objetivo preservar la pluralidad interna y avanzar hacia un proyecto político compartido para recuperar la Alcaldía de Leganés, que el PSOE perdió en las elecciones municipales de 2023.

Sin embargo, los firmantes aseguran que durante los últimos 17 meses esos compromisos han quedado reducidos a "papel mojado" y que las decisiones más relevantes se han adoptado "sin información previa, participación ni voluntad de consenso".

Los cuatro dirigentes consideran que la situación actual evidencia el deterioro de los acuerdos internos y advierten de que puede afectar a la cohesión del partido ante la preparación de las próximas elecciones municipales.

Sara Oviedo retiró su candidatura y dejó a Recuenco como único aspirante

La crisis interna llega después de que Sara Oviedo anunciara su retirada de las primarias del PSOE para elegir al candidato a la Alcaldía de Leganés en 2027.

"Cuando la confianza, el respeto y la lealtad se pierden, no queda otra alternativa. Decisión tomada después de valorarlo mucho", afirmó la concejala en X, donde agradeció el apoyo recibido de compañeros de partido, familiares y amigos.

La retirada de Oviedo dejó a Miguel Recuenco como único aspirante socialista en Leganés. Posteriormente, el PSOE de Madrid confirmó su candidatura junto a las de otros municipios de más de 20.000 habitantes en los que tampoco se produjo competencia interna.

Recuenco presentó su candidatura bajo el lema 'Leganés merece más', con el objetivo de "abrir una nueva etapa" y construir una alternativa "amplia y fuerte" para recuperar el Gobierno municipal.

El cese de Oviedo como portavoz adjunta, uno de los detonantes

Los firmantes de la carta sitúan como uno de los principales desencadenantes del conflicto el cese de Sara Oviedo como portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.

En el documento califican este episodio como un ejemplo "especialmente grave" de la forma de proceder de la dirección local y aseguran que la decisión fue adoptada "sin diálogo ni explicación" y al margen de los compromisos políticos alcanzados previamente.

A su juicio, este cese demuestra que las decisiones estratégicas pueden adoptarse "de forma unilateral", dejando al margen a integrantes de los órganos de dirección y limitando los mecanismos internos de participación.

Críticas a la gestión interna del PSOE de Leganés

Los cuatro dirigentes alertan de que esta dinámica puede perjudicar la cohesión del PSOE de Leganés ante la preparación de las elecciones municipales de 2027.

En su carta censuran la "falta de transparencia", la "exclusión de las voces discrepantes" y la "ausencia de espacios reales de deliberación". También acusan a la dirección de reproducir "errores del pasado" y actuar con "soberbia política", imponiendo criterios y alejándose, según su versión, de los valores socialistas.

Estas prácticas, añaden, "deterioran la convivencia", "empobrecen el debate interno" y "alejan" a la organización de los principios que defienden.

"Por todo ello, entendemos que no existen las condiciones mínimas para seguir formando parte de una ejecutiva cuya actuación se ha alejado de los compromisos que hicieron posible su constitución", sostienen.

Los cuatro dimisionarios remarcan que su salida no supone abandonar el proyecto político colectivo acordado en abril de 2025, sino denunciar el incumplimiento de aquellos acuerdos y la sustitución del diálogo por la imposición.

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"Presentamos esta dimisión con tristeza, pero también con la firmeza y la coherencia que exige la defensa de nuestros principios y de nuestra dignidad política", concluyen.