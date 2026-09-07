La Confederación Hidrográfica del Tajo moviliza cuatro millones para frenar el impacto de los incendios sobre los ríos y el abastecimiento

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha puesto en marcha actuaciones urgentes de restauración hidrológico-forestal en los territorios afectados por los grandes incendios de este verano, que han dejado más de 110.000 hectáreas quemadas en el conjunto de la cuenca, una superficie que duplica la registrada el año pasado y que obliga a acelerar los trabajos para evitar que las primeras lluvias agraven los daños sobre los suelos, los cauces y las captaciones destinadas al abastecimiento.

El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha estimado inicialmente en cuatro millones de euros la inversión necesaria para desarrollar unas intervenciones que se extienden por zonas afectadas de Guadalajara, Cáceres, Ávila y Madrid, además de prestar especial atención a las consecuencias del incendio de la Sierra Oeste, que alcanzó también territorio de Toledo.

Después de completar el análisis espacial de las áreas quemadas y las visitas de campo necesarias para conocer el alcance de los daños, la Confederación ha establecido un orden de prioridades orientado principalmente a reducir los efectos de los incendios sobre el dominio público hidráulico y a proteger aquellas cuencas vinculadas con puntos de captación de agua para el abastecimiento de la población.

Uno de los principales riesgos que afrontan ahora los territorios incendiados aparece con la llegada de las precipitaciones, ya que la desaparición de la cubierta vegetal facilita que el agua arrastre cenizas, tierra y otros materiales hacia los arroyos y ríos, aumentando la erosión del terreno y pudiendo provocar problemas aguas abajo. Por este motivo, entre las actuaciones previstas figuran la construcción de albarradas y otras barreras de contención, la retirada de vegetación quemada en las cuencas de aportación, especialmente en aquellas zonas donde existe riesgo de inundación, y la eliminación de troncos y tapones que puedan obstaculizar el paso del agua en tramos situados aguas arriba de núcleos de población.

Impedir que las cenizas lleguen a los cauces

Una de las zonas donde la CHT concentrará sus esfuerzos esta semana será la afectada por el incendio de la Sierra Oeste, que se extendió por las provincias de Madrid, Ávila y Toledo y al que el organismo se refiere como el mayor registrado en España desde que existen datos. Los primeros trabajos de restauración hidrológico-forestal se desarrollarán en los municipios abulenses de Piedralaves y El Tiemblo, donde se construirán albarradas destinadas a retener las cenizas, estabilizar los terrenos afectados por el fuego y favorecer progresivamente la recuperación de la cubierta vegetal. Aunque este incendio no ocasionó daños significativos en el conjunto de las infraestructuras gestionadas por la Confederación, sí provocó la destrucción completa de la casa de administración de la presa de San Juan. En el entorno de esta infraestructura también se han retirado pinos carrascos quemados o dañados que podían representar un riesgo para personas o inmuebles.

Las intervenciones ya están avanzadas en otros puntos de la cuenca especialmente castigados por el fuego. En Guadalajara, una parte importante del terreno afectado por el incendio de La Mierla se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y de la Reserva Natural Fluvial del río Pelagallinas, lo que ha llevado a priorizar las medidas de prevención y recuperación en las cuencas que alimentan las captaciones superficiales de los embalses de Beleña, Alcorlo y Pozo de los Ramos.

La protección del embalse de Beleña tiene una relevancia especial debido a que su toma abastece a alrededor de 400.000 habitantes. En esta zona, la Confederación ha centrado buena parte de sus actuaciones en la construcción de albarradas y ya ha ejecutado unas 600 distribuidas entre diez arroyos para frenar el desplazamiento de cenizas y sedimentos. También se han iniciado intervenciones en Cáceres tras los incendios de Las Hurdes y Casas de Millán, donde se han instalado barreras de contención y filtración en Nuñomoral y en el entorno del embalse de Ribera de Castaño.

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Además de responder a los efectos más inmediatos de los incendios, la CHT plantea la recuperación ambiental de los ecosistemas forestales vinculados a los cauces, especialmente relevante después de que las llamas hayan recorrido amplias superficies pertenecientes a espacios naturales protegidos. Todas estas actuaciones se desarrollan en coordinación con las comunidades autónomas, con la prioridad de reducir el impacto de los incendios sobre los cursos de agua y evitar que las consecuencias del fuego se prolonguen durante los próximos episodios de lluvias.