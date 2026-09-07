La Comunidad de Madrid lanza un plan de 1.240 millones para mejorar la climatización de casi 1.400 colegios e institutos

La Comunidad de Madrid invertirá 1.240 millones de euros en la mejora de la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región, un ambicioso plan con el que el Gobierno autonómico pretende adaptar las instalaciones a unos episodios de calor cada vez más tempranos e intensos y que, según sus cálculos, beneficiará a más de un millón de alumnos.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes la iniciativa durante una visita al CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama, coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2026/2027, donde ha calificado el programa como una "inversión histórica" y ha defendido la necesidad de acelerar las actuaciones ante unos veranos que, según ha señalado, comienzan antes mientras las temperaturas elevadas se prolongan durante más tiempo.

El anuncio llega después de un final del curso pasado marcado por las críticas de asociaciones de familias, sindicatos y partidos de la oposición, que reclamaron más medidas frente al calor después de que numerosos centros registraran temperaturas superiores a los 27 grados durante el mes de junio y se denunciaran situaciones en las que los termómetros alcanzaron valores mucho más elevados.

Las asociaciones de padres sostuvieron entonces que las altas temperaturas en las aulas habían dejado de ser un problema puntual para convertirse en una situación que exigía inversiones estructurales, mientras que el Ejecutivo autonómico defiende ahora que la magnitud del nuevo programa permitirá intervenir de manera progresiva sobre el conjunto del parque educativo público, con independencia de la antigüedad del edificio o del municipio en el que se encuentre.

Varios niños de camino a la escuela en Madrid. / Europa Press/ Carlos Luján

Un plan repartido entre la Comunidad y los municipios

La inversión se articulará a través de las consejerías de Educación, Ciencia y Universidades, y de Presidencia, Justicia y Administración Local, que asumirán diferentes partes del programa para abarcar tanto los centros de titularidad autonómica como aquellos cuyo mantenimiento depende de los ayuntamientos.

Educación aportará hasta 840 millones de euros para intervenir en cerca de 500 institutos públicos y escuelas infantiles dependientes directamente de la Comunidad de Madrid, incluidos los situados en la capital, mientras que Presidencia movilizará hasta otros 400 millones a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR), con el objetivo de facilitar actuaciones en centros educativos de 178 municipios. Las intervenciones alcanzarán además a más de 800 colegios rurales agrupados, colegios de Educación Infantil y Primaria, CEIPSO, escuelas infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal, de manera que el Gobierno regional pretende extender las mejoras a prácticamente todas las tipologías de centros públicos.

El nuevo programa dará continuidad al plan de climatización que la Consejería de Educación desarrolla desde 2019 y que, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, ha permitido realizar más de 1.500 actuaciones en alrededor de 1.000 edificios educativos mediante una inversión acumulada de 59 millones de euros. Durante el curso 2026/2027 está previsto añadir otras 111 actuaciones por valor de 21 millones de euros, aunque la nueva estrategia amplía considerablemente el alcance de las intervenciones al incorporar no solo medidas para reducir las temperaturas en las aulas, sino también reformas encaminadas a disminuir el consumo energético y modernizar edificios construidos hace décadas.

Del aire acondicionado a la energía solar y los ascensores

Las actuaciones previstas incluirán mejoras de la envolvente térmica de los edificios, instalación de placas fotovoltaicas, sistemas solares para la producción de agua caliente, renovación de instalaciones de calefacción y sustitución de luminarias por modelos de mayor rendimiento energético, con el objetivo de conseguir centros más eficientes y capaces de soportar mejor los episodios de temperaturas extremas.

La accesibilidad será otro de los ejes principales del programa, que contempla la instalación de ascensores y la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en aquellos edificios que todavía presentan dificultades para alumnos, profesores o familias con problemas de movilidad. Ayuso ha señalado que el Gobierno regional pretende intervenir incluso en ámbitos que no son competencia exclusiva de la Comunidad, al considerar necesario avanzar en la eliminación de obstáculos que dificultan el acceso y la permanencia en las aulas.

De los 400 millones que se canalizarán a través de la Consejería de Presidencia, 240 millones procederán directamente del Programa de Inversión Regional, mientras que otros 160 millones podrán movilizarse mediante los fondos que los propios ayuntamientos reciben de la Comunidad dentro del PIR, sin que los municipios tengan que aportar recursos adicionales. Esta partida se dividirá en 30 millones de euros destinados a escuelas infantiles y Casas de Niños y otros 370 millones dirigidos a 571 colegios públicos de titularidad municipal, cuyos gastos de conservación y mantenimiento corresponden a los consistorios.

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Con este despliegue, el Ejecutivo autonómico pretende afrontar de manera simultánea tres de los principales problemas que afectan a numerosos edificios educativos madrileños, desde la dificultad para mantener temperaturas adecuadas durante los meses más cálidos hasta la necesidad de reducir el consumo energético y eliminar barreras arquitectónicas que todavía condicionan el día a día de parte de la comunidad educativa.