Nepal, fuera del calendario de viajes de Madrid: la Comunidad cancela una ruta para mayores de 55 años tras la devastadora riada

No habrá maletas rumbo a Nepal el próximo 17 de septiembre. La Comunidad de Madrid ha cancelado el viaje previsto dentro de su programa de Rutas Culturales y Viajes para mayores de 55 años ante la grave situación que atraviesa el país asiático por las inundaciones que han dejado ya, según la última cifra anunciada este lunes, 1.355 muertos y 4.996 desaparecidos, entre ellos al menos dos españoles.

Vista de dron de los efectos de las inundaciones en Nuwakot, Nepal / Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha

La salida, con regreso programado para el 26 de septiembre, formaba parte de un circuito de nueve días por algunos de los principales destinos turísticos del país, con paradas en Katmandú, Pokhara, Bandipur y el Parque Nacional de Chitwan. La cancelación fue comunicada este lunes por la tarde a las agencias encargadas de gestionar la operativa del viaje.

Según la notificación remitida, la medida responde al objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y a las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Como consecuencia de las inundaciones registradas en Nepal y con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, hemos tomado la decisión de cancelar la salida de referencia", señala el comunicado al que ha tenido acceso El Periódico de España.

La mayorista responsable de la operativa añade que lamenta "profundamente" no poder llevar a cabo el viaje, pero defiende que, "siguiendo las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores", la cancelación se considera "la medida más adecuada en las circunstancias actuales".

Daños materiales por la devastadora riada registrada el 26 de agosto de 2026 en el norte de Nepal, en la frontera con China (archivo) / Europa Press/Contacto/Chandra Bahadur Ale

El viaje cancelado se enmarca dentro del programa autonómico de Rutas Culturales y Viajes para mayores de 55 años, que se comercializa a través de varias agencias colaboradoras. Entre ellas figuran B Travel, Caminos Senior, Cibeles, Halcón Viajes, IAG7 Viajes, Nautalia Viajes y Viajes El Corte Inglés.

Quién puede participar en estas rutas

El programa está dirigido, con carácter general, a personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra persona ni apoyos técnicos o instrumentos para el normal desenvolvimiento de su vida diaria. Además, los participantes deben ser residentes en la Comunidad de Madrid y tener 55 años o más en el momento de realizar la ruta. La única excepción es la figura del acompañante del viajero principal, que puede participar siempre que sea mayor de edad y también resida en la Comunidad de Madrid.

Un circuito de nueve días por Nepal

El viaje cancelado se ofertaba bajo el nombre de "Nepal y Parque Nacional de Chitwan". El programa contemplaba nueve días y siete noches, con salida desde Madrid, vuelos con escala y un recorrido terrestre de 639 kilómetros.

El itinerario comenzaba en Katmandú, donde estaban previstas visitas a enclaves como la estupa de Boudhanath, uno de los principales centros del budismo tibetano en Nepal; el templo de Pashupatinath; y Swayambhunath, entre otros puntos de interés de la capital.

Después, el grupo tenía previsto desplazarse por carretera hacia Pokhara, con una parada en Manakamana. En esa zona, el circuito incluía una visita a la estatua de Shiva de Pumdikot, una caminata hasta la Estupa de la Paz, un paseo en barco por el lago Phewa, la garganta del río Seti, la Cascada de Davis y un asentamiento tibetano.

La ruta continuaba hacia Bandipur antes de llegar a Chitwan, donde se reservaba una jornada completa para recorrer el parque nacional y realizar actividades vinculadas a la cultura y las comunidades locales. El regreso se haría de nuevo por carretera hasta Katmandú antes del vuelo de vuelta a Madrid.

La incertidumbre obliga a cancelar

La situación sobre el terreno ha cambiado en los últimos días. El pasado jueves, la Embajada de Nepal en Madrid confirmó a este medio que había turistas desplazándose hacia el centro del país sin problemas y señaló que las principales dificultades afectaban sobre todo a quienes se dirigían hacia las zonas más al norte.

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Sin embargo, la magnitud de la catástrofe, el elevado número de desaparecidos y la incertidumbre sobre la evolución de la emergencia han llevado finalmente a la Comunidad de Madrid a cancelar la salida prevista para el próximo jueves 17 de septiembre. Los participantes afectados podrán solicitar la devolución íntegra del importe abonado o, si lo prefieren, optar por cambiar su viaje por otro destino disponible dentro del programa. No obstante, la oferta para esas fechas es ya limitada y las alternativas que permanecen abiertas se reducen a circuitos como Georgia y Armenia, Vietnam o Egipto milenario. En este caso, la seguridad se ha impuesto al calendario: el viaje a Nepal queda suspendido antes de despegar.