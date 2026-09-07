La bandera más grande de España ya no es la de de Colón: mide 416 metros cuadrados y preside Madring

Antes de distinguir las curvas del circuito, las gradas repletas de aficionados o los monoplazas circulando a más de 300 kilómetros por hora, hay un elemento que resulta difícil pasar por alto en el nuevo escenario de la Fórmula 1 en Madrid.

Se eleva sobre el recinto de IFEMA y domina buena parte del paisaje. Sus dimensiones son comparables a las de una cancha deportiva y el mástil que la sostiene alcanza aproximadamente la altura de un edificio de 18 plantas.

Hablamos de una gigantesca bandera de España concebida para convertirse en una de las imágenes más reconocibles del nuevo circuito madrileño. Y es que hasta sus números permiten entender la magnitud de la instalación: mide 16,66 metros de alto por 25 metros de ancho, lo que supone una superficie total de 416,5 metros cuadrados.

Con estas dimensiones, la de Madring se convierte en la bandera de España de mayor tamaño izada de forma permanente sobre un mástil en el país.

Una bandera de 416 metros cuadrados en el circuito de Fórmula 1 de Madrid

La enseña se encuentra en la zona oeste del recinto de IFEMA, entre la curva 3 del circuito y la incorporación del pit lane. Y es que esto no es una ubicación casual. Desde ese punto resulta visible a lo largo de la recta de meta y se convierte en uno de los grandes impactos visuales que encuentran los pilotos al completar cada vuelta de Madring.

El mástil alcanza los 54 metros de altura, una cifra que curiosamente equivale a la centésima parte de los 5,4 kilómetros de longitud del circuito. Para hacerse una idea, esos 54 metros equivalen aproximadamente a un edificio de 18 plantas.

La enseña se encuentra en la zona oeste del recinto de IFEMA, entre la curva 3 del circuito y la incorporación del pit lane / EUROPA PRESS

Siete meses de trabajo y más de 40 profesionales

El diseño, fabricación e instalación de la enorme bandera ha corrido a cargo de Iberti, compañía con sede en Fuente Vaqueros, Granada. El proyecto ha necesitado siete meses de trabajo y la participación de más de 40 profesionales.

La empresa cuenta ya con experiencia en instalaciones de grandes dimensiones, pues también fue responsable del mástil de 40 metros del estadio del Atlético de Madrid, cuya bandera mide 15 por 22 metros, y ha participado en proyectos relacionados con acontecimientos como la Copa América de Valencia de 2008 y la Expo de Zaragoza.

La bandera de Madring supera a la de la plaza de Colón

Durante años, hablar de una bandera de España de dimensiones extraordinarias en Madrid llevaba inevitablemente a pensar en la plaza de Colón. Esta fue izada allí por primera vez el 12 de octubre de 2001 y se ha convertido desde entonces en uno de los elementos más reconocibles de este punto de la capital. Mide 14 metros de alto por 21 de ancho, lo que supone una superficie de 294 metros cuadrados, y ondea sobre un mástil de 50 metros.

Ahora, la nueva bandera de Madring va un paso más allá. La instalada en IFEMA tiene 122 metros cuadrados más de superficie y su mástil es cuatro metros más alto que el de Colón.

Durante años, hablar de una bandera de España de dimensiones extraordinarias en Madrid llevaba inevitablemente a pensar en la plaza de Colón / WIKIPEDIA

La nueva bandera es más grande que dos pistas de pádel

Las cifras pueden resultar difíciles de visualizar hasta que se comparan con espacios más cotidianos. Los 416,5 metros cuadrados de la bandera equivalen a más del doble de la superficie de una pista reglamentaria de pádel, que ronda los 200 metros cuadrados.

Un nuevo símbolo que permanecerá después del Gran Premio

La bandera fue izada por primera vez el 16 de junio y no está concebida únicamente como decoración temporal para el estreno del Gran Premio. La instalación permanecerá como elemento fijo del recinto de IFEMA una vez finalice el fin de semana de Fórmula 1.

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De este modo, la gran rojigualda aspira a convertirse en uno de los elementos visuales reconocibles de Madring más allá de los días de competición.