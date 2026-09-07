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Arganda del Rey reparte 3.000 coleteros conectados para reforzar la seguridad durante sus fiestas

La herramienta permite compartir la ubicación con personas de confianza ante una situación de riesgo

Nuevo coletero con dispositivo de seguridad

Nuevo coletero con dispositivo de seguridad / AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

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EP

MADRID

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha impulsado el reparto de más de 3.000 coleteros con un dispositivo de seguridad con motivo de las Fiestas Patronales del municipio. El sistema está diseñado para facilitar el envío de una alerta y compartir la ubicación en tiempo real en caso de una situación de inseguridad.

Los coleteros, diseñados con los colores de La Función, incorporan un sensor NFC que funciona al acercarlo a un teléfono móvil previamente desbloqueado. Según ha explicado el Consistorio, el dispositivo permite avisar "rápidamente y actuar ante situaciones de inseguridad".

Una vez activado, el sistema envía en menos de cinco segundos una alerta a las personas que el usuario haya seleccionado previamente durante la configuración. Esos contactos reciben también la ubicación en tiempo real de la persona que ha emitido el aviso.

Un complemento a los teléfonos de emergencia

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha precisado que estos coleteros de seguridad no sustituyen a los teléfonos de emergencia ni a los servicios policiales, sino que funcionan como una herramienta complementaria para facilitar el aviso a personas de confianza.

El Consistorio había fijado la distribución de los dispositivos para los días 3 y 4 de septiembre en la Casa Rosa, donde podían recogerse en horario de 10.00 a 14.00 horas.

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La iniciativa se enmarca en las medidas de seguridad previstas con motivo de las Fiestas Patronales de Arganda del Rey, para las que se han preparado más de 3.000 unidades del dispositivo.

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