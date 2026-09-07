Almeida estudiará ampliar la temporada de piscinas municipales el próximo año ante los episodios de calor

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento estudiará de cara al próximo año la posibilidad de ampliar la temporada de las piscinas municipales, después de que las altas temperaturas de los primeros días de septiembre hayan coincidido con el cierre de las instalaciones.

Almeida ha abierto así la puerta a revisar la duración de la campaña para futuras temporadas, aunque no se plantea prolongar la de este año una vez que las piscinas municipales cerraron sus puertas este domingo, 6 de septiembre. "Estamos dispuestos a estudiar cualquier opción para poder mejorar sin duda la gestión de las piscinas y el servicio público que prestamos", ha señalado el regidor madrileño, tras recordar que ya se adelantó el día de inicio del 1 de junio al 15 de mayo.

La respuesta del alcalde llega después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, haya reclamado este lunes al Gobierno municipal que mantenga abiertas las piscinas ante el episodio de calor que atraviesa la capital. Maroto ha defendido que estas instalaciones actúan como un “refugio climático” para los madrileños y ha reprochado al Ejecutivo municipal que no haya previsto una ampliación de la temporada pese a las elevadas temperaturas.

Las piscinas municipales de verano pusieron fin este domingo a una temporada que comenzó el pasado 15 de mayo. El cierre se ha producido en pleno episodio de altas temperaturas, después de un fin de semana en el que los termómetros han superado ampliamente los 35 grados en la capital y con el calor todavía presente en el comienzo de esta semana.

Ya el pasado viernes, preguntado por la posibilidad de prolongar la campaña ante las previsiones meteorológicas, Almeida mantuvo inicialmente el calendario previsto. “Vamos a ver cómo evoluciona el calor, pero en principio concluye”, señaló entonces.

El Gobierno municipal había advertido también de las dificultades para modificar sobre la marcha las fechas de apertura, ya que el funcionamiento de las piscinas requiere disponer de contratos y dispositivos específicos de mantenimiento, seguridad y socorrismo.

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La posibilidad planteada ahora por Almeida pasa, por tanto, por estudiar con antelación una temporada más larga en 2027 que permita adaptar el servicio a unos episodios de altas temperaturas que se prolongan cada vez más durante el mes de septiembre.