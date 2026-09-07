FORMACIÓN UNIVERSITARIA
La alcaldesa de Getafe, "orgullosa" por la llegada de Leonor a la UC3M
La princesa de Asturias comienza su etapa académica tras completar tres años de formación militar
EP
La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, ha destacado este lunes el "orgullo" que supone para la ciudad que la princesa Leonor haya elegido el campus de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en Getafe para continuar sus estudios universitarios.
La heredera al trono cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, una institución pública en la que también estudió la propia alcaldesa de Getafe, que cursó Derecho.
"Los que tuvimos la oportunidad de estudiar en la @uc3m nos sentimos muy orgullosos de que la princesa Leonor haya elegido #Getafe, y la pública. Mucha suerte para ella y para todos nuestros vecinos que hoy han comenzado su estudios universitarios", ha señalado Hernández en un mensaje publicado en su cuenta personal de X.
La princesa Leonor comienza sus clases en Getafe
La princesa Leonor ha iniciado este lunes sus estudios universitarios en el campus de Getafe de la UC3M, junto a alrededor de 3.000 alumnos que comienzan el curso en este centro público.
La hija mayor de los Reyes ha llegado poco antes de las 9.00 horas vestida con vaqueros, camisa blanca y zapatillas deportivas, y portando un gran bolso negro.
A su llegada, numerosos estudiantes que también iniciaban las clases, personal del centro y curiosos esperaban en las inmediaciones de la universidad para presenciar el comienzo de esta nueva etapa de la heredera al trono. Algunos de los presentes han tomado fotografías y grabado vídeos del momento.
Leonor ha sido recibida a las puertas del edificio Adolfo Posada, donde se encuentra su aula, por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.
Antes de acceder al edificio, la princesa ha saludado con la mano a los asistentes y a los numerosos periodistas congregados en el campus. Leonor ha asegurado que inicia "con muchas ganas" esta nueva etapa en su formación.
Su llegada a la Universidad Carlos III se produce después de haber completado los tres años de formación militar previstos dentro de su preparación como futura jefa del Estado.
Con el comienzo de sus estudios de Ciencias Políticas, la princesa de Asturias abre una nueva etapa académica en la universidad pública madrileña y en el campus de Getafe.
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