La vuelta al cole de las familias en Madrid, un reto para padres e hijos en el que la planificación es clave: "El cuerpo y la cabeza necesitan tiempo"

La vuelta al cole ya es una realidad y empieza mucho antes de que suene el primer timbre para la pausa del recreo. Son miles las familias madrileñas que este lunes cambiarán los bañadores por uniformes y los juguetes por libros de texto. Este lunes, 7 de septiembre, los alumnos de Infantil y Primaria inauguran el curso, mientras que este martes lo harán quienes cursen Secundaria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid. Septiembre es sinónimo de retomar horarios y rutinas después de varios meses de vacaciones. Sin embargo, para muchos menores, el cambio va un paso más allá de regresar a clase.

“No hay una respuesta única. Algunos niños regresan con ilusión y otros sienten nervios, pereza o tristeza. También hay padres que la viven con mucha inquietud. Los niños no sólo escuchan lo que decimos, también nos observan. La preocupación se contagia, pero la calma también”, señala Teresa Bobes, presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Bobes señala que conviene recuperar los horarios progresivamente y preparar juntos el material escolar, aprovechando para tratar el tema con la mayor naturalidad posible: “No debemos exigirles que estén felices desde el primer día. Las emociones incómodas no son sinónimo de que algo vaya mal".

Un padre con sus hijos el primer día de colegio en Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

Forman parte del cambio. Las despedidas deben ser cariñosas y breves. Si las prolongamos demasiado, podemos transmitir que existe un peligro del que cuesta separarse”. En total, 1.251.281 alumnos volverán a las aulas de la región en un curso que contará con 68.899 docentes en la enseñanza pública. Lo que para unos significa un reencuentro con amigos o retomar las actividades extraescolares, para otros supone nervios, cansancio o exigencias académicas.

Conciliación

“Después de las vacaciones, el cuerpo y la cabeza necesitan tiempo para recuperar el ritmo. No se puede pasar del verano al curso escolar de un día para otro y esperar que todo funcione como un reloj”, suma Teresa, que recomienda adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse durante los días previos al inicio del curso escolar: “También ayuda recuperar los horarios de las comidas, reducir las pantallas por la noche y preparar con antelación lo necesario. Dormir bien, desayunar, salir de casa sin prisa y conservar tiempo para jugar y hablar es fundamental. No hace falta inaugurar septiembre con una agenda digna de un ministro”.

Para una buena conciliación, la planificación es clave. Repartir las tareas y dejar que los pequeños asuman parte de la responsabilidad según su edad, como preparar la mochila o dejar lista la ropa del día siguiente: “Los niños no necesitan padres perfectos, sino presentes y no permanentemente agotados”. En estas fechas conviene distinguir entre el malestar puntual, propio de una transición, y aquellas señales que persisten o interfieren de manera significativa en el día a día de los menores, un aspecto en el que la mirada de los profesionales en el aula resulta clave.

Varios padres y madres esperan a sus hijos a la salida del colegio Isabel la Católica de Madrid. / Alba Vigaray

“No todos los conflictos entre compañeros son acoso escolar. Debemos prestar atención a los cambios que se mantienen en el tiempo, como el miedo a ir a clase, dolor frecuente de cabeza o de barriga, irritabilidad, problemas de sueño, aislamiento, bajada de rendimiento, pérdida de objetos, lesiones difíciles de explicar o angustia al recibir mensajes. Ninguna de estas señales demuestra por sí sola que exista acoso, pero varias juntas obligan a preguntar y escuchar”, sostiene. La escucha, el agradecimiento y la comprensión son claves en este proceso, que recomienda trasladar al centro educativo lo antes posible.

Ilusión y reencuentros

La vuelta al colegio también devuelve a primer plano la conciliación, una de las grandes dificultades para muchas familias. Durante el mes de septiembre, padres y madres encajan jornadas laborales, actividades extraescolares y, en muchos casos, el comedor escolar. Para este curso, la Comunidad de Madrid ha incrementado un 14% las becas de comedor hasta alcanzar a 135.600 alumnos, 16.000 más que el año pasado. Javier Urra, psicólogo infantil y ex primer Defensor del Menor en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, asegura que volver a la escuela es un lujo: “Todavía hay lugares en el mundo en los que no hay profesores o aulas”.

“Lo que hay que transmitir a los niños en estos momentos es la suerte que supone volver al colegio, abrir los libros, tener un profesor, hablar con compañeros, establecer un diálogo, jugar en el recreo… Qué lujo. La escuela es eso, aprender, hacer deporte, preguntas, dudas”, añade. La importancia, según Urra, está en incentivar la ilusión por el nuevo curso, por los reencuentros con compañeros y por volver a casa y contar a nuestra familia lo que hemos hecho durante el día. “Los niños necesitan ser escuchados por sus padres, que a su vez también contarán lo que han hecho en el trabajo. Las escuelas son lugares de acogida, llenos de personas distintas, de clases sociales, de pensamientos e ideologías. Es un lugar en positivo. Ese es el planteamiento”, suma.

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Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés, en Madrid. / Marta Fernández Jara

El experto considera una “suerte” que las aulas reabran sus puertas y los pequeños puedan “aportar y aprender”. “Los niños están donde tienen que estar. El colegio es presente, pasado y futuro. Después de un verano largo, lleno de juegos, son capaces de adaptarse con total facilidad. Puede haber un niño que llore o que eche de menos a sus padres, pero es cuestión de tiempo y adaptación. Debemos verlo en positivo y no preocuparnos tanto. Debemos apoyar al profesorado y tener buena relación con el resto de padres. Y debemos, por supuesto, dejar de usar WhatsApp para malmeter. Todos debemos remar a favor. Hay que ponerle ganas, aunque vayamos corriendo a todos lados. Los padres y abuelos aprendemos mucho de nuestros hijos, de sus problemas y de sus preguntas”, zanja.