Vox se hace con la alcaldía de un pueblo de Madrid con los votos del PSOE

Vox se ha hecho con la Alcaldía en el Ayuntamiento de Pinilla del Valle, un municipio madrileño de unos 200 habitantes y ubicado en la Sierra de Guadarrama, tras la salida del hasta ahora alcalde de Ciudadanos, Luis Martín Alameda.

Así, resultó elegido como nuevo alcalde el portavoz de Vox, Luis Alfonso Ruiz, en Pleno extraordinario, en el que no obtuvo ningún voto la representante socialista. Fuentes de Vox han indicado a Europa Press que no han pactado con el PSOE y que las dos concejalas socialistas que quedaban en el partido tras una "descomposición interna salvaje" han votado a Vox "porque han comprendido que es lo mejor para Pinilla del Valle".

"Donde sí que hemos pactado, y con el PP, notamos desprecio de lo pactado por parte de ellos, como en Móstoles, Alcalá de Henares o Torrelodones... Desprecio y temor. Temen a Vox porque Vox no pastelea con las corrupciones y exigimos transparencia para que sepamos a dónde va hasta el último céntimo de los madrileños", han valorado desde la formación.

"El pago del PSOE"

A ello se ha referido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una intervención a los medios de comunicación este domingo, tras las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en Getafe, en la que ha tildado de "raros" estos hechos.

"Partidos que se dicen enfrentados, partidos que están todo el día leches; unos que dicen que hay que poco menos que hay que procesar a Pedro Sánchez, y el PSOE dice que hay que ilegalizar a partidos como Vox... Pero oye aquí en Madrid en cuanto pueden se apañan y pactan alcaldías, es una cosa muy sorprendente", ha expresado el 'número dos' del PP de Madrid.

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En concreto, se ha referido al caso de Pinilla del Valle donde los socialistas "han hecho alcalde al de Vox". "Supongo que esto de Pinilla del Valle debe ser el pago del PSOE a los favores que previamente Vox le ha hecho", ha censurado.