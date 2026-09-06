La Villa de Leganés celebra su 400 aniversario con actividades culturales, deportivas y comerciales

Una recreación histórica abrirá este domingo los actos con los que Leganés conmemorará los 400 años de su constitución como Villa, una programación que llevará el aniversario a actividades culturales, deportivas, educativas y comerciales y que incluirá un nuevo logotipo, una página web y una actualización del himno de la ciudad.

El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, señaló que el objetivo pasa por conseguir que "el 100%" de los vecinos sepan de esta efeméride y conozcan el proceso que llevó a la separación del municipio de Madrid entre 1626 y 1627.

El regidor ha situado como fechas clave el 6 de septiembre de 1626; el 15 de marzo, cuando Felipe IV dictó el decreto por el que se nombró Villa a Leganés; y el 22 de junio, cuando el monarca nombró Marqués a don Diego Mesía.

La programación llevará el aniversario a numerosos actos ya previstos y sumará otras iniciativas específicas. Entre ellas figura un nuevo logotipo basado en el escudo de la ciudad y en la numeración romana, mientras que el Ayuntamiento trabaja también en una página web que aúne toda la información y en una actualización del himno, sin plantear con ello su sustitución.

Programa de actividades

La primera cita tendrá lugar este domingo a las 18:30 horas, con un recorrido desde Plaza de España hasta la barbacana de la Iglesia de San Salvador, donde actores representarán la toma de posesión de la aldea por los representantes de don Diego Mesía Felípez, futuro Marqués de Leganés (en 1626).

La recreación precederá al traslado de la Virgen de Nuestra Señora de Butarque desde la Iglesia de San Salvador hasta su Ermita, previsto después de las 19:00 horas. La representación contará con personajes como Bernardino de Arteaga, representante de Mesía Felípez, el alcalde de la época, Pedro Núñez, y el escribano que dio fe de la toma de posesión.

Además, más de 17.000 agendas que se repartirán entre los estudiantes de colegios e institutos incorporarán un texto sobre el origen de la ciudad y su constitución como Villa. Recuenco ha destacado esta iniciativa por su objetivo de trasladar la historia local a los jóvenes y reforzar su sentimiento de pertenencia.

"Creo que la fortaleza de una ciudad son sus vecinos, y sus vecinos se tienen que sentir orgullosos de dónde vienen", ha dicho, poniendo en valor este gesto, entendiendo que quizás "no sea muy rimbombante", pero convencido de que es "de las acciones más importantes que estamos realizando".

En el ámbito deportivo, la Fiesta del Deporte y la Carrera Popular del 27 de septiembre incorporarán el logotipo y el lema del cuarto centenario. También lo lucirán durante la temporada el Club Voleibol Leganés, el Club Baloncesto Leganés, el Club Balonmano Leganés y el CD Leganés Fútbol Sala. El CD Leganés, por su parte, podrá utilizarlo en algún partido dentro de las posibilidades que establezca la competición.

Comercio

Por otra parte, el 26 de septiembre llegará, en colaboración con la Comunidad de Madrid, 'El Comercio A Escena', que incluirá una recreación histórica sobre distintas etapas del comercio y un guiño a la identidad pepinera vinculada a los comerciantes que llevaron las hortalizas de la localidad a los mercados de Madrid.

La programación comercial arrancará antes, el 19 de septiembre, con un Mercado Agroalimentario en San Nicasio que contará con comerciantes del municipio y de la región y reservará un espacio a los pepinos.

Ese mismo día, La Fortuna acogerá un Festival de Bandas que rendirá homenaje a Miguel Ángel Rodríguez, director de la Agrupación Musical Pentagrama recientemente fallecido, y que también incorporará referencias al aniversario.

A estas actividades se sumarán los actos de la Casa de Extremadura por el Día de Extremadura y la celebración de la Champions Burger, que regresará a la ciudad y dedicará un fin de semana a actuaciones y sorpresas relacionadas con el cuarto centenario.

Recuenco aseguró que la celebración tendrá un presupuesto "muy austero" y que buena parte de las actividades se integrarán en eventos que ya forman parte de la programación municipal.

Noticias relacionadas

En este sentido, según explicó, también habrá algunas iniciativas que supondrán un coste adicional, como la recreación histórica de este domingo, mientras que otras, como la organizada por la Comunidad de Madrid o las acciones de la Champions Burger, no tendrán gasto para el Ayuntamiento.