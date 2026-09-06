La huevería centenaria que resiste en Chamberí: "Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes"

Donde limitan los barrios de Arapiles y Vallehermoso, en el distrito de Chamberí, se produce un pequeño milagro, algo a lo que nos hemos desacostumbrado en los tiempos que corren. Allí, entre las calles de Joaquín María López y Cea Bermúdez, en apenas 10 números coinciden una pescadería, dos fruterías y, lo más sorprendente de todo, una huevería. Parece la aldea gala del comercio de comestibles de proximidad.

"Aves-huevería-caza" es la trilogía en letras metálicas que llama la atención de una fachada que no se parece a ninguna otra. "El material parece mármol, pero yo creo que es marmolina. Pero es muy bonito. Las letras también llaman mucho la atención, porque son doradas. Alguna vez les he dado con Sidol y quedan muy brillantes", explica Honorio Cardenal, nacido en 1955 y ya jubilado, pero que ha sido el alma de este negocio, un auténtico reducto del pasado. Cuando uno entra en su interior se topa con un local comercial con las pareds cubiertas por azulejos verdes que denotan su antigüedad, y suelo de terrazo. En las cámaras, pollo troceado. Enfrente, huevos de diferentes calibres. Pero no solo eso, aquí también se venden conservas, entre ellas muchas de caza: codornices y perdices en escabeche, judías con perdiz, perdices estofadas... haciendo honor a las letras de la fachada.

"El local debe estar abierto unos 103 años. Fue un pariente el que lo tuvo al principio, luego lo cogió mi abuelo, luego siguieron mis padres y ahora estoy yo". Alejandro (1988) es el hijo de Honorio y el encargado de continuar con uno de esos negocios en extinción en Madrid. En 2011, Honorio y su mujer cayeron enfermos y Alejandro decidió lanzarse a seguir vendiendo pollo y huevos para evitar tener que cerrar. "Ahí lleva ya 15 años -dice Honorio- ya lleva ahí 15 años. A mí no me gusta porque ser un autónomo no tiene ninguna ventaja hoy en día. Pero tiene muy buen carácter, se gana a la gente y eso ".

La pintona fachada de la huevería del número 69 de la calle Vallehermoso. / Javier Sánchez

Estirpe de tendero

Son las 5 de la tarde, Alejandro acaba de subir la persiana tras la pausa del mediodía y enseguida llega el primer cliente: sabe perfectamente a por qué viene. Alma vieja de tendero. La misma que puso en práctica cada día su padre, 50 años al pie del cañón. Honorio llegó con su familia desde Valderromán, un pueblo en la provincia de Soria. "Yo era un crío, eran los principios de los años 70. El familiar que lo llevaba nos dijo que lo dejaba y vinimos a aprovechar la oportunidad", recuerda Honorio.

Recuerda como hace más de 50 años el pollo solo se vendía entero y solo para ocasiones especiales: "Era un artículo casi de lujo, para algún domingo y poco más". Los huevos siempre han sido el producto estrella y han ido desapareciendo otros que eran habituales cuando Honorio tomó la alternativa, como los conejos de monte. "El que estuvo antes que nosotros aquí siempre me decía 'Honorio, guardé las pieles de todos los conejos que vendía y con el dinero que me saqué, le pude comprar un abrigo de visón a mi mujer'. Eran otros tiempos".

Alejandro calcula que se cuentan con una mano los negocios de este estilo que quedan abiertos en Madrid. "En Chamberí diría que, fuera de los mercados, somos los únicos". Resisten gracias a una clientela fiel que, aunque no es tan numerosa como antes, sigue pasando por allí, siguiendo también, en algunos casos, la estela familiar. "A veces me llegaba alguna chica que conozco desde pequeña y le digo 'Mujer, llévate una gallina, que a tu abuela le quedaba riquísima'. Pero ya nadie hace gallina a la pepitoria. Se guisa poco y se van perdiendo platos que son riquísimos", cuenta Honorio.

IMG 0131 / Javier Sánchez

El género, siempre muy fresco, y traído de distintas partes de España, es otra de las bazas que distinguen la huevería de Vallehermoso, 69, de grandes superficies. "Los huevos los traemos de diferente partes: de Valladolid, de Ávila, de Galicia... vendemos cuatrocientas docenas de huevos camperos a la semana", explica Honorio. Para el pollo confían en una empresa gallega.

Honorio lamenta que haya pasado la época en la que la gente vivía mucho más apegada a los comercios de toda la vida: "Antes pasabas las mañanas hablando con las clientas, porque eran sobre todo amas de casa las que bajaban a comprar tres o cuatro veces por semana... Eso es lo que te engancha del comercio".

Alejandro, en el interior de la huevería familiar. / Javier Sánchez

Un nuevo perfil de cliente

Pero la continuidad del negocio está asegurada gracias, en gran parte, a nuevos perfiles de cliente que hace medio siglo existían. "Nuestra salvación son la gente joven que va al gimnasio y que toma muchísimo pollo y muchísimo huevo por la cantidad de proteína que tienen. Tenemos un vecino que nos cuenta que se toma media docena de huevos o más al día", comenta Honorio, dejando escapar una risa. "También tenemos mucho policía, bombero... gente que sigue una dieta en la que el pollo es una pieza importante", completa Alejandro.

Ya no se vende tanta ave para Navidad, aunque ellos siguen atendiendo los encargos "de un pato o un 'magret" que llegan y que se despachan en un par de días. Sí que se piden muchos pavos para Acción de Gracias desde hace ya algún tiempo. "Todos los años nos llaman extranjeros que ya llevan un tiempo viviendo en Madrid y nos dicen que si les guardamos un pavo. ¡Y claro que les decimos que sí, que vengan que aquí los tienen guardados. Los hay que se cruzan Madrid de punta a punta".