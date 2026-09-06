El Teatro Real de Madrid lleva cuatro óperas a los cines: fechas y cómo verlas en directo

Es oficial: la ópera sale del escenario del Teatro Real y llega a las salas de cine de toda España. Y es que los aficionados a la música clásica podrán vivir algunas de las grandes producciones de la nueva temporada como si estuvieran en el propio teatro madrileño, con retransmisiones en directo y calidad de imagen y sonido cinematográfico.

Esta iniciativa permitirá que espectadores de distintas ciudades puedan disfrutar de cuatro títulos de la temporada 2026-2027 del Teatro Real sin necesidad de desplazarse a Madrid. Las funciones se proyectarán en 27 salas de Cine Yelmo repartidas por todo el país, con una experiencia que incluirá también contenidos exclusivos entre actos, como entrevistas y detalles sobre el montaje de cada producción.

Las entradas para asistir a estas retransmisiones ya están disponibles, tanto en modalidad de abono para las cuatro óperas como con localidades individuales para cada función.

Los espectadores ya pueden adquirir las entradas / DEPOSIT PHOTOS

Estas son las fechas de las óperas del Teatro Real que se verán en cines

La temporada del Teatro Real en gran pantalla permitirá disfrutar en directo de cuatro grandes producciones:

Manon Lescaut , de Giacomo Puccini: 8 de octubre a las 19.30 horas.

, de Giacomo Puccini: 8 de octubre a las 19.30 horas. Simon Boccanegra , de Giuseppe Verdi: 8 de enero a las 19.30 horas.

, de Giuseppe Verdi: 8 de enero a las 19.30 horas. Norma , de Vincenzo Bellini: 22 de abril a las 19.30 horas.

, de Vincenzo Bellini: 22 de abril a las 19.30 horas. Tannhäuser, de Richard Wagner: 3 de junio a las 19.00 horas.

Todas las retransmisiones se realizarán en directo desde el Teatro Real y podrán seguirse desde las salas seleccionadas con las mejores condiciones de sonido e imagen.

La temporada del Teatro Real en gran pantalla permitirá disfrutar en directo de cuatro grandes producciones / TEATRO REAL

Así puedes conseguir las entradas

Los espectadores ya pueden adquirir las entradas, para las que existen dos opciones: abono para las cuatro óperas de la temporada y entradas individuales para cada título.

La compra puede realizarse a través de la web y la aplicación de Cine Yelmo, así como en las taquillas de las salas participantes.

La experiencia busca acercar la ópera a nuevos públicos y permitir que los espectadores disfruten de cada función con una perspectiva especial, incluyendo contenidos sobre la producción y entrevistas durante la pausa de las representaciones.

Estas son las 27 salas de Cine Yelmo donde se podrán ver las óperas

Las retransmisiones llegarán a salas de distintas comunidades autónomas:

Cine Yelmo Palafox.

Cine Yelmo Sexta Avenida.

Cine Yelmo Ideal.

Cine Yelmo La Maquinista.

Cine Yelmo Plaza Norte 2.

Cine Yelmo TresAguas.

Cine Yelmo Boulevard.

Cine Yelmo Vigo.

Cine Yelmo Vialia Málaga.

Cine Yelmo Valencia.

Cine Yelmo Plaza Mayor.

Cine Yelmo Planetocio.

Cine Yelmo Rincón de la Victoria.

Cine Yelmo Parc Central.

Cine Yelmo Castelldefels.

Cine Yelmo Artea.

Cine Yelmo La Vaguada.

Cine Yelmo Plaza Jaén.

Cine Yelmo Roquetas de Mar.

Cine Yelmo Imaginalia.

Cine Yelmo Área Sur.

Cine Yelmo Las Arenas.

Cine Yelmo Meridiano.

Cine Yelmo Los Prados.

Cine Yelmo Ocimax.

Cine Yelmo Puerta de Alicante.

Cine Yelmo Peñacastillo.

Las cuatro óperas del Teatro Real que llegan a la gran pantalla

Manon Lescaut, de Puccini

La temporada comenzará con Manon Lescaut, una de las grandes obras de Giacomo Puccini, que regresa al Teatro Real después de más de un siglo. La producción, una coproducción con la Ópera de Colonia, contará con dirección musical de Nicola Luisotti y puesta en escena de Carlos Wagner.

La historia de Manon Lescaut se trasladará a un espacio giratorio dominado por la estructura de un tiovivo que se transforma en distintos escenarios, como un bar, una prisión o un camino de retorno constante que atrapa a la protagonista. El reparto contará con nombres como Sondra Radvanovsky, Michael Fabiano, Lucas Meachem, Pietro Spagnoli y Alejandro del Cerro, junto al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.

La temporada comenzará con Manon Lescaut, una de las grandes obras de Giacomo Puccini, que regresa al Teatro Real después de más de un siglo / Sandra Then | Oper Köln

Simon Boccanegra, de Verdi

La segunda cita será con Simon Boccanegra, de Giuseppe Verdi, una producción realizada junto a las Óperas de Tokio y Helsinki. La puesta en escena de Pierre Audi profundiza en la soledad del protagonista y en un ambiente marcado por la violencia, la tensión política y la desconfianza.

La escenografía cuenta con la firma del escultor Anish Kapoor, mientras que Nicola Luisotti dirigirá al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real junto a intérpretes como Ludovic Tézier, Hrachuhí Bassénz, Francesco Meli y Gianluca Buratto.

La segunda cita será con Simon Boccanegra, de Giuseppe Verdi, una producción realizada junto a las Óperas de Tokio y Helsinki / Ilkka Saastamoinen | FNOB

Norma, de Bellini

La tercera retransmisión será Norma, de Vincenzo Bellini, una de las obras más importantes del repertorio belcantista. La producción estará dirigida escénicamente por Justin Way y contará con Francesco Lanzillotta al frente de la dirección musical.

Por otro lado, el reparto incluye a Lidia Fridman, Javier Camarena, Aigul Akhmetshina y Riccardo Fassi en los principales papeles.

La tercera retransmisión será Norma, de Vincenzo Bellini, una de las obras más importantes del repertorio belcantista / Javier del Real | Teatro Real

Tannhäuser, de Wagner

La temporada en los cines finalizará con Tannhäuser, de Richard Wagner. La nueva producción, realizada junto a la Ópera de Lyon, contará con dirección escénica de David Hermann y una estética inspirada en la ciencia ficción y el cine, con referencias a clásicos como Metrópolis y sagas como Star Wars o Mad Max.

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La temporada en los cines finalizará con Tannhäuser, de Richard Wagner / Agathe Poupeney | Opéra de Lyon

Gustavo Gimeno, director musical del Teatro Real, estará al frente de la Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real en una producción protagonizada por Clay Hilley, Malin Byström, Ludovic Tézier, Ausrine Stundyte, Georg Zeppenfeld y Cassandre Berthon.