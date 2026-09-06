El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica

No hace falta recorrer una gran distancia para encontrar paisajes muy diferentes en la Sierra Norte de Madrid. El Camino de los Botánicos suma 15,69 kilómetros desde Somosierra y pasa del matorral al pinar antes de alcanzar dos de sus enclaves más interesantes: la Dehesa de Acebos y la Dehesa Bonita.

El punto de partida está junto a la ermita de la Soledad. Desde la señal SN57, el Camino Horizontal se interna primero entre retamas, cambroños y piornos. También es una zona en la que pueden observarse aves como el pechiazul y distintas currucas.

El paisaje cambia al alcanzar el pinar de pino silvestre. Bajo los árboles comienza a aparecer con fuerza el acebo, un anticipo de lo que espera unos kilómetros más adelante.

Un bosque dominado por acebos

La señal SN56 marca la continuación hacia la Dehesa de Acebos, considerada la acebeda mejor conservada de la Comunidad de Madrid. Aquí el acebo no ocupa un lugar secundario bajo otras especies, sino que llega a dominar buena parte del bosque.

Su presencia también tiene importancia para las aves durante los meses fríos. Los frutos del acebo maduran entre noviembre y diciembre y sirven de alimento, mientras la espesura ofrece refugio. La especie está protegida y no se permite cortar sus ramas ni recoger los frutos.

La conservación de esta acebeda está relacionada tanto con las condiciones climáticas como con el manejo tradicional del ganado en la zona.

Desde aquí, el recorrido desciende hasta un área recreativa y remonta después hacia la antigua N-I. La señal SN40 dirige el camino hacia la Dehesa Bonita de Somosierra. Más adelante, el itinerario cruza la autovía por un túnel y alcanza la SN39.

Abedules y otras especies a 1.450 metros

La segunda gran concentración de interés botánico aparece en la Dehesa Bonita de Somosierra. A unos 1.450 metros de altitud, su exposición a los vientos fríos y húmedos del norte crea las condiciones para que se mantengan especies vinculadas a periodos climáticos más fríos.

Los abedules son uno de sus elementos más característicos, pero no están solos. En el bosque también crecen acebos, robles, cerezos, avellanos y servales. La combinación se aprecia especialmente en otoño, cuando las distintas especies cambian de color.

CÓMO LLEGAR

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El Camino de los Botánicos comienza en Somosierra, junto a la ermita de la Soledad. La primera referencia del recorrido es la señal SN57, desde donde se toma el Camino Horizontal. La ruta completa tiene 15,69 kilómetros, un desnivel de 288 metros y una duración estimada de 4 horas y 15 minutos. Su dificultad está clasificada como 3 sobre 5.