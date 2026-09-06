Un nuevo cruceiro gallego adornará la plaza de Jacinto Benavente en Madrid a finales de primavera

La plaza de Jacinto Benavente, en pleno centro de Madrid, afrontará una remodelación completa que permitirá recuperar uno de los elementos que formó parte de este espacio desde 1998: el cruceiro gallego situado junto al Centro Gallego de Madrid y que quedó destruido accidentalmente en 2020.

Un nuevo cruceiro para Jacinto Benavente

La reforma de Jacinto Benavente se realizará con dosis de 'sentidiño' gallego para poner al día una plaza que necesitaba algo más que un lavado de cara. Entre sus novedades estará la recuperación del cruceiro que durante más de dos décadas formó parte del paisaje de este enclave del centro de Madrid.

El monumento original fue donado por la Xunta de Galicia a la ciudad en 1998, como símbolo de hermanamiento y de la fuerte presencia de la comunidad gallega en la capital. Se encontraba a los pies del Centro Gallego de Madrid.

Su historia terminó abruptamente en 2020, cuando un músico callejero lo derribó accidentalmente y el cruceiro quedó hecho añicos.

Ahora, la reforma de la plaza permitirá recuperar este elemento. La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzó esta semana que Jacinto Benavente estrenará su nueva imagen a finales de la próxima primavera.

Además del monumento gallego, el proyecto incorporará una pérgola que hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el corazón de este punto de la ciudad.

El nuevo cruceiro será como "el que hubo históricamente y que fue retirado desgraciadamente". "Lo están elaborando y va a ser un regalo que nos va a hacer la Xunta de Galicia al pueblo de Madrid", avanzaba la delegada.

Los otros cruceiros de Madrid

El de Jacinto Benavente no será el único cruceiro de Madrid. Estos monumentos religiosos de piedra, formados habitualmente por una cruz levantada sobre una columna, son característicos de cruces de caminos y espacios públicos de Galicia.

En la comunidad gallega se contabilizan unos 12.000 cruceiros, según datos locales de turismo. Su presencia en Madrid es, lógicamente, mucho más reducida.

Uno de los más reconocibles de la capital se encuentra en Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, dentro de la zona ajardinada del Camino de Santiago. El cruceiro marca uno de los últimos puntos del Camino antes de abandonar Madrid en dirección a Tres Cantos.

Junto a él se encuentra un mojón con una vieira y la inscripción 'A Santiago de Compostela 665 km'.

Otro cruceiro puede encontrarse en el distrito de Latina, en una pequeña zona verde del barrio de Las Águilas situada entre las calles Blas Cabrera y Rafael Finat.

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También hay uno en el parque del Retiro, concretamente en la plaza de Galicia. Está realizado con piedra procedente de Poio (Pontevedra) y en su base figuran los escudos de las cuatro provincias gallegas: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.