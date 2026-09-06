Nuevas ayudas en Madrid: hasta 3.000 euros para formación de jóvenes desempleados y criterios de renta flexibles

La Comunidad de Madrid ha ampliado el alcance de sus ayudas directas para la formación de jóvenes desempleados, con un aumento de los potenciales beneficiarios y una cuantía de hasta 3.000 euros para las personas con menores ingresos. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana las normas reguladoras del programa, gestionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Más jóvenes podrán acceder a las ayudas

El Gobierno regional ha modificado los requisitos económicos del programa para ampliar el número de jóvenes desempleados que pueden beneficiarse de estas ayudas. En concreto, el umbral máximo de renta pasa de tres a seis veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).

Además, las personas con menos recursos recibirán una ayuda mayor. Para los solicitantes cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM, la cuantía se duplica y pasa de 1.500 a 3.000 euros.

El programa está gestionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y se aplicará mediante cheques o bonos de formación destinados a financiar enseñanzas adaptadas a las aptitudes e intereses de cada beneficiario.

La elección de la formación se realizará después de un proceso de orientación en la correspondiente oficina de empleo, con el objetivo de facilitar la incorporación de los jóvenes desempleados al mercado laboral.

Las acciones formativas que pueden recibir estas ayudas deberán tener una duración mínima de 10 horas y no podrán tener la consideración de jornada o congreso.

Cada persona interesada podrá presentar una única solicitud por anualidad. Esta deberá formalizarse en el plazo de un mes desde la fecha de matrícula o de reserva de plaza en la actividad formativa correspondiente.

Un 30% de la ayuda se abonará por adelantado

Las nuevas normas también flexibilizan el sistema de pago. La Comunidad de Madrid adelantará el 30% de la cantidad concedida para facilitar liquidez a los beneficiarios. El resto de la ayuda se abonará una vez finalizado el proceso de formación.

El plazo para solicitar estas ayudas comenzará con la publicación de las normas reguladoras en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre.

Noticias relacionadas

Las solicitudes deberán tramitarse a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.