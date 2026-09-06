Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AyusoMadringVuelta al coleTuneladora MayritRicardo Darín y Andrea PietraOlavide Bar de LibrosHuevería ChamberíRayo VallecanoGiannina Facio
instagramlinkedin

AYUDAS

Madrid facilita la renovación de más de 1.300 autobuses, camiones y otros vehículos de transporte

La Comunidad destina más de 37 millones de euros a ayudas para achatarrar vehículos antiguos, adquirir nuevos modelos e instalar puntos de recarga

La Comunidad de Madrid facilita la renovación de más de 1.300 vehículos de transporte de viajeros y mercancías en la región.

La Comunidad de Madrid facilita la renovación de más de 1.300 vehículos de transporte de viajeros y mercancías en la región. / Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid ha facilitado la renovación de más de 1.300 vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías a través de una línea de ayudas dotada con más de 37,1 millones de euros en su última convocatoria.

El programa impulsado por el Gobierno regional contempla ayudas para el achatarramiento de vehículos antiguos, la adquisición de nuevos modelos y la instalación de puntos de recarga, con el objetivo de favorecer la renovación de las flotas de las empresas del sector.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha resuelto favorablemente todas las peticiones registradas que cumplían los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Más de mil vehículos achatarrados

La partida con mayor número de ayudas concedidas ha sido la destinada al achatarramiento. La Comunidad de Madrid ha abonado más de un millar de subvenciones por un importe cercano a los 14 millones de euros.

Las cuantías para retirar de la circulación vehículos antiguos se situaban entre los 2.500 y los 25.000 euros.

Aunque esta modalidad concentró el mayor número de solicitudes, la partida económica más elevada correspondió a la compra de nuevos vehículos.

22,3 millones para nuevos autobuses y camiones

La Comunidad de Madrid ha destinado 22,3 millones de euros a subvencionar la adquisición de vehículos nuevos. Estas ayudas han permitido incorporar a las flotas 197 autobuses y 87 camiones.

Las subvenciones podían alcanzar hasta 190.000 euros por vehículo. La financiación procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se completa con una aportación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ayudas para digitalizar las empresas de transporte

Además de la renovación de vehículos, otra convocatoria dirigida al sector tenía como objetivo la modernización de las empresas de transporte de viajeros por carretera y de mercancías.

Noticias relacionadas

Entre las actuaciones financiables se encontraban la gestión electrónica de documentos de control y la implantación de tacógrafos inteligentes de segunda generación. En esta línea se han abonado 141 solicitudes y se han destinado más de 620.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela
  3. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  4. La casualidad que salvó a Menta y Troy: buscaban a un perro perdido y acabaron encontrando a dos en la Sierra de Madrid
  5. Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti
  6. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  7. Planes para este sábado 5 de septiembre en Madrid: cine, fotografía, música en directo y flamenco
  8. Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago

Madrid facilita la renovación de más de 1.300 autobuses, camiones y otros vehículos de transporte

Madrid facilita la renovación de más de 1.300 autobuses, camiones y otros vehículos de transporte

Nuevas ayudas en Madrid: hasta 3.000 euros para formación de jóvenes desempleados y criterios de renta flexibles

Nuevas ayudas en Madrid: hasta 3.000 euros para formación de jóvenes desempleados y criterios de renta flexibles

Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín

Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín

Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

Madrid celebra la diplomacia panda con dos nuevas esculturas que refuerzan la amistad con China

Madrid celebra la diplomacia panda con dos nuevas esculturas que refuerzan la amistad con China

De Broadway a la Gran Vía: el homenaje a Estados Unidos que prepara Madrid por la Hispanidad

De Broadway a la Gran Vía: el homenaje a Estados Unidos que prepara Madrid por la Hispanidad

"¡El lunes, todos de punta en blanco!": la Universidad Carlos III se prepara para recibir a la princesa Leonor

"¡El lunes, todos de punta en blanco!": la Universidad Carlos III se prepara para recibir a la princesa Leonor

La EMT Madrid regala los viajes en autobús y bicimad para facilitar el regreso a las aulas

La EMT Madrid regala los viajes en autobús y bicimad para facilitar el regreso a las aulas