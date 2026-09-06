Madrid facilita la renovación de más de 1.300 autobuses, camiones y otros vehículos de transporte

La Comunidad de Madrid ha facilitado la renovación de más de 1.300 vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías a través de una línea de ayudas dotada con más de 37,1 millones de euros en su última convocatoria.

El programa impulsado por el Gobierno regional contempla ayudas para el achatarramiento de vehículos antiguos, la adquisición de nuevos modelos y la instalación de puntos de recarga, con el objetivo de favorecer la renovación de las flotas de las empresas del sector.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha resuelto favorablemente todas las peticiones registradas que cumplían los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Más de mil vehículos achatarrados

La partida con mayor número de ayudas concedidas ha sido la destinada al achatarramiento. La Comunidad de Madrid ha abonado más de un millar de subvenciones por un importe cercano a los 14 millones de euros.

Las cuantías para retirar de la circulación vehículos antiguos se situaban entre los 2.500 y los 25.000 euros.

Aunque esta modalidad concentró el mayor número de solicitudes, la partida económica más elevada correspondió a la compra de nuevos vehículos.

22,3 millones para nuevos autobuses y camiones

La Comunidad de Madrid ha destinado 22,3 millones de euros a subvencionar la adquisición de vehículos nuevos. Estas ayudas han permitido incorporar a las flotas 197 autobuses y 87 camiones.

Las subvenciones podían alcanzar hasta 190.000 euros por vehículo. La financiación procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se completa con una aportación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ayudas para digitalizar las empresas de transporte

Además de la renovación de vehículos, otra convocatoria dirigida al sector tenía como objetivo la modernización de las empresas de transporte de viajeros por carretera y de mercancías.

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Entre las actuaciones financiables se encontraban la gestión electrónica de documentos de control y la implantación de tacógrafos inteligentes de segunda generación. En esta línea se han abonado 141 solicitudes y se han destinado más de 620.000 euros.