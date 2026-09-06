El himno de Ceuta suena en El Retiro como gesto de apoyo desde Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido este domingo al concierto que la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ha dedicado a los grandes compositores españoles y que ha tenido a Ceuta como protagonista.

El concierto, celebrado en el templete del parque de El Retiro y dirigido por el subdirector de la formación, Sergio Casas, ha comenzado con la interpretación del himno de Ceuta como gesto de solidaridad y apoyo ante la situación que está atravesando la ciudad autónoma, recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Rivera de la Cruz ha expresado el apoyo de Madrid y ha señalado que la capital quiere acompañar hoy a Ceuta a través de algo que une profundamente, como es la cultura. En este sentido, ha destacado el papel de la música como vehículo de cercanía y apoyo, ya que "también puede ser una forma de expresar nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro respaldo a una ciudad que forma parte de España y que no está sola".

La actuación se enmarca en el ciclo de conciertos de la temporada primavera/verano de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y supone el regreso de la formación a su programación tras el periodo estival.

Tras la interpretación del himno de Ceuta, el programa ha ofrecido un recorrido por algunos de los grandes compositores españoles, con una primera parte centrada en la obra de Ruperto Chapí que ha incluido el preludio de 'La patria chica' y 'La corte de Granada'.

La segunda parte ha estado especialmente vinculada a Madrid y a Federico Chueca, uno de los compositores que mejor supo trasladar a la música la vida, el ambiente y el carácter castizo del Madrid de finales del siglo XIX. El programa ha incluido piezas como el preludio de 'Los arrastraos', 'El año pasado por agua' y 'El bateo', coincidiendo además con el 180º aniversario de su nacimiento.

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La Banda Sinfónica Municipal de Madrid continuará durante las próximas semanas con su ciclo de conciertos gratuitos en el templete del parque de El Retiro. El domingo 13 de septiembre propondrá un viaje musical entre Viena y Valencia, mientras que el 20 de septiembre cerrará la temporada con un programa popular y festivo, con obras como 'La gran jota de La Dolores' o 'La verbena de la Paloma'.